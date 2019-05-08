Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 14:09

Токио. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили резким снижением торги в среду после падения американских индексов накануне из-за неопределенности в отношении американо-китайских торговых переговоров.

Японские индексы Topix и Nikkei 225 в среду снизились на 1,72% и 1,46% соответственно.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 1,12% и 0,65% соответственно, гонконгский Hang Seng - 1,23%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 1,27%, южнокорейский Kospi - на 0,41%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,43%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,42%.

Новозеландский NZX 50 вырос на 0,36% после решения ЦБ страны снизить базовую процентную ставку до нового исторического минимума в 1,5% с 1,75%.

Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 МСК). Ранее о планах увеличить пошлины сообщил президент США Дональд Трамп.

Несмотря на это, министерство торговли Китая подтвердило, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров, который стартует в среду.

"Две крупнейшие экономики мира, США и Китай, либо вступят в торговую войну, либо заключат торговый мир, причем исход знают лишь несколько человек, и они не с Уолл-стрит, - заявил глава инвесткомпании Glenview Capital Management Ларри Роббинс. - На этой важнейшей неделе ожидается повышенная волатильность".

Также участники рынка оценивали данные по внешней торговле КНР.

Как сообщалось, объем китайского экспорта снизился в апреле 2019 года на 2,7% в годовом выражении, а импорт вырос на 4%. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 3% и снижения второго на 2,1%.

Профицит торгового баланса Китая в отношениях с США увеличился с $20,5 млрд в марте до $21,01 млрд в апреле. Китай сократил экспорт в Штаты в апреле на 13,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $31,4 млрд. Совокупный торговый оборот между странами снизился на 16,6% в годовом выражении.

Цена бумаг Toyota Corp. снизилась на 1% после того, как японский автопроизводитель дал худший, чем ожидалось, прогноз операционной прибыли и выручки на текущий год.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 1,1% капитализации, тогда как производитель компонентов для смартфонов AAC потерял 1,3%, производитель оптики Sunny Optical - 2,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,3%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix увеличилась на 0,5%.

Акции корейской Hyundai Heavy Industries подешевели на 1,2%, тайваньской Foxconn - на 2,5%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Santos опустились на 1,7% и 1% соответственно из-за падения цен на нефть во вторник.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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