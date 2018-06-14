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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:07 14.06.2018 - 12:07

Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снизились в четверг из-за планов Федеральной резервной системы (ФРС) ускорить повышение базовой процентной ставки и слабых статданных из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,9%, при этом снижение продемонстрировали все входящие в него отраслевые подындексы.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,99%, более широкий Topix - 0,92%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,93%, китайский Shanghai Composite - на 0,18%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,84%; в среду биржи страны были закрыты в связи с проведением общенационального референдума.

Накануне Федрезерв во второй раз за текущий год повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). Повышение составило 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, что совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений.

"Ястребиный настрой Федрезерва и торговый конфликт между США и Китаем привели к новым потерям на рынке акций, - говорит стратег Kiwoom Securities Сео Сан-йонг. - Теперь участники рынка ждут новостей от Европейского центрального банка (ЕЦБ), который может представить план по сворачиванию стимулов".

Заседание ЕЦБ состоится в четверг в Риге. Как ранее намекали члены руководства банка, по итогам этого заседания может быть объявлено о сроках начала сворачивания программы выкупа активов.

Также в четверг стало известно, что темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем промпроизводства увеличился на 6,8% относительно мая прошлого года после повышения на 7% в апреле, хотя эксперты в среднем прогнозировали сохранение апрельских темпов роста показателя.

Розничные продажи в КНР в мае выросли на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 9,4% в апреле, несмотря на то, что консенсус-прогноз предусматривал ускорение роста до 9,6%.

Акции China Construction Bank на торгах в Гонконге упали в цене на 1,1%, страховщика AIA Group - на 1,4%, цена бумаг интернет-гиганта Tencent опустились на 0,8%.

Также подешевели бумаги корейских компаний в сфере недвижимости и строительства. Так, капитализация Hyundai Engineering опустилась на 8,6%, Busan Industrial - упала на 16%.

Стоимость акций индийской фармкомпании Sun Pharma выросла на 1,5% после снятия с компании американских санкций.

Тем временем Toshiba продолжает ралли на объявленном накануне выкупе акций на сумму 700 млрд иен ($6,3 млрд). Акции компании подорожали на 2,7%.

Кроме того, в четверг статистическое ведомство Австралии сообщило, что уровень безработицы в стране в мае упал до 5,4% с апрельских 5,6%. Эксперты ожидали более умеренного снижения - до 5,5%.

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