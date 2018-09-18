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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 19:07 18.09.2018 - 19:07

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы, в основном, выросли во вторник, несмотря на эскалацию торгового конфликта между США и КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,11% и достиг 378,73 пункта.

Французский индекс CAC 40 поднялся на 0,3%, германский DAX - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%. Тем временем, британский FTSE 100 опустился на 0,03%.

Администрация президента США Дональда Трампа в ночь на вторник заявила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Штаты также предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Китай, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).

"Хотя заявление США о новых пошлинах было ожидаемым, оно разочаровало инвесторов, которые надеялись на некоторое потепление отношений Вашингтона и Пекина", - отмечает главный исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападия.

Стоимость акций Volkswagen AG подскочила по итогам торгов на 2,2%. Германский автоконцерн накануне представил новую технологическую платформу, которую планирует использовать для массового производства электромобилей. Модульная платформа электрического привода (MEB) станет базой для "универсального электромобиля", что позволит Volkswagen выпускать современные и доступные по цене модели, рассчитывает Volkswagen.

Информация о том, что Еврокомиссия начала полномасштабное официальное расследование с целью выяснения, не состояли ли немецкие автоконцерны BMW, Daimler и Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) в сговоре с целью избежать конкуренции при разработке автомобилей с пониженными выбросами вредных веществ, не оказала серьезного влияния на акции автопроизводители.

Бумаги BMW завершили торги повышением на 0,2%, Daimler - на 0,7%, Audi - на 0,8%.

Стоимость акций Nestle SA опустилась на 0,8%. Крупнейший в мире производитель продуктов питания сообщил, что договорился о продаже Gerber Life Insurance Co. за $1,55 млрд американской Western & Southern Financial Group.

Цена бумаг голландского производителя навигаторов TomTom NV рухнула на 24% - максимум более чем за семь лет. Причиной этого стала новость о том, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi выбрал операционную систему Android, разработчиком которой является американская Google, для следующего поколения своей информационно-развлекательной системы.

Капитализация немецкого онлайн-ритейлера Zalando упала на 12% после ухудшения компанией прогноза прибыли на 2018 год.

Служба финансово-экономической информации

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