1 июня 2018 г.

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют активный рост в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают политические новости из Италии и статданные по еврозоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:52 МСК вырос на 0,82% - до 386,2 пункта.

Британский фондовый индикатор FTSE 100 увеличился на 0,6%, французский CAC 40 - на 1,1%, германский DAX - на 0,8%. Испанский IBEX 35 прибавил 1,4%, итальянский FTSE MIB подскочил на 2,7%.

Как стало известно в пятницу, коалиционное правительство Италии возглавит экономист и юрист Джузеппе Конте, положив конец длившемуся три месяца политическому кризису в стране.

В четверг он представил президенту страны Серджио Маттарелле состав своего кабинета, который был одобрен главой государства. В частности, министром экономического развития, труда и социальной политики станет глава движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо, также он займет должность заместителя главы совета министров. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини станет главой МВД, а также вице-премьером.

Паоло Савона станет министром по делам ЕС, пост главы МИД займет юрист Энци Моаверо Миланези, министром юстиции станет адвокат Альфонсо Бонафеде, а главой Минобороны - Элизабетта Трента.

Бумаги итальянских банков UniCredit, Intesa Sanpaolo SpA и Banco BPM SpA растут на 4%, 4,4% и 7,4% соответственно.

Также в пятницу было обнародовано окончательное значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности еврозоны. Индикатор опустился до минимального значения за 15 месяцев, составив 55,5 пункта против 56,2 пункта в апреле. Между тем его значение существенно превышает 50 пунктов, что говорит о росте сектора.

В Великобритании промышленный PMI в прошлом месяце вырос до 54,4 пункта с 53,9 пункта в апреле, превзойдя прогнозы рынка.

Цена бумаг германского банка Deutsche Bank AG подскочила 1,9%, несмотря на ряд негативных новостей.

Так, агентство S&P Global Ratings ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг банка и его основных подразделений до "ВВВ+" с "А-". Кроме того, Австралийская комиссия по конкуренции и потребительским правам (ACCC) обвинила ряд банков, включая Deutsche Bank, Citigroup Inc. и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), в картельном сговоре при размещении акций ANZ на сумму 2,5 млрд австралийских долларов ($1,9 млрд).

