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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 12:27 18.10.2018 - 12:27

Лондон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно поднимаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:14 мск увеличился на 0,16% и составил 364,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,13%, французский CAC 40 - 0,14%, германский DAX - 0,24%. Итальянский FTSE MIB опустился на 0,24%, испанский IBEX 35 - на 0,26%.

Как стало известно в четверг, объем розничных продаж в Великобритании в сентябре сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с марта, хотя эксперты ожидали более умеренного сокращения - на 0,4%.

Тем временем объем швейцарского экспорта в реальном выражении в сентябре сократился на 0,8% относительно августа, а объем импорта уменьшился на 0,4%, свидетельствуют таможенные данные.

В том числе экспорт часов из Швейцарии в прошлом месяце сократился на 6,9%, до 1,653 млрд швейцарских франков ($1,66 млрд). Снижение зафиксировано впервые за полтора года.

Также инвесторы оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который показал, что руководители Федрезерва намерены продолжить повышение ставки. При этом они допустили, что Центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.

Акции французской компании Pernod Ricard SA дорожают на 0,9%. Второй по величине производитель алкогольной продукции в мире зафиксировал органический рост выручки в первом квартале 2018-2019 финансового года на 10,4% при среднем прогнозе экспертов в 7,1%.

Также компания подтвердила прогноз роста прибыли от продолжающихся операций в текущем фингоду на 5-7%.

Цена бумаг SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, опускается на 2,8%. Компания зафиксировала снижение чистой прибыли в третьем квартале вместо ожидавшегося роста, хотя и увеличила выручку и улучшила годовой прогноз.

Капитализация Novartis повысилась на 1,5%. Швейцарская фармкомпания объявила о приобретении американского производителя противораковых препаратов Endocyte Inc. за $2,1 млрд и отчиталась о росте выручки в третьем квартале.

Котировки акций Nestle SA, одного из мировых лидеров в сфере производства продуктов питания, поднялись на 0,3%. В третьем квартале Nestle увеличила органическую выручку на 2,9% за счет повышения объема продаж на 2,3% и цен на 0,3%.

Бумаги французской сети супермаркетов Carrefour подскочили на 7,4% на новости, что выручка компании в минувшем квартале сократилась на 2,8% из-за снижения валютных курсов в странах Латинской Америки. Тем временем во Франции ее выручка увеличилась на 2,1%.

Рыночная стоимость шведского производителя сетевого оборудования Ericsson AB поднялась на 3,4%, поскольку квартальная прибыль компании существенно превзошла ожидания рынков благодаря спросу на оборудование для сетей 5G и снижению расходов.

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