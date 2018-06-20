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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 12:12 20.06.2018 - 12:12

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются после снижения по итогам предыдущих трех сессий подряд из-за опасений по поводу дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:08 МСК на 0,81%, до 386,32 пункта.

Британский FTSE 100 подскочил на 1,21%, французский CAC 40 - на 0,36%, германский DAX - на 0,5%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB увеличились соответственно на 1,1% и 0,9%.

Аналитики отмечают, что инвесторы демонстрируют большее спокойствие в среду, хотя внешнеторговые риски продолжают оказывать на рынок негативное влияние.

Накануне власти США опубликовали 65-страничный отчет, в котором обвинили Пекин в систематических действиях "экономической агрессии".

Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые Штатами китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

"Рынок уже довольно долго торгуется на одной и той же новости, и тренд на продажу акций постепенно сходит на нет, - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - Любая новость об ответных действиях Китая быстро возродит этот тренд".

Кроме того, участники рынка ждут заседания ОПЕК+ в Вене 22-23 июня, на котором будет обсуждаться вопрос возможного увеличения добычи нефти. Россия, в частности, предлагает повысить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки, что может стать резко негативным фактором для цен на нефть.

Акции табачных компаний дорожают в среду после того, как эксперты компании Liberium дали сектору рекомендацию "покупать". Цена бумаг Imperial Brands повысилась на 3%, British American Tobacco - на 2,5%.

Котировки акций британской строительной компании Berkeley Group Holdings Plc упали на 4%. Девелопер сообщил, что ожидает падения прибыли примерно на 30% в 2019 финансовом году, отметив, что доналоговая прибыль достигла пика в прошлом фингоду.

Стоимость бумаг бельгийского ритейлера Etablissementen Franz Colruyt NV подскочила на 9,3% благодаря сильной отчетности.

Цена бумаг Volkswagen AG увеличилась на 0,8%. Компания объявила о подписании меморандума с Ford Motors о возможном создании стратегического альянса, в том числе с целью совместной разработки автомобилей.

Курс акций Moeller-Maersk увеличился на 2,3% после того, как мировой лидер в сфере контейнерных перевозок сообщил о назначении Каролины Дибек Хаппе главным финансовым директором компании. Ранее она занимала аналогичный пост в производителе замков Assa Abloy.

Капитализация французской энергокомпании Engie (бывшая GDF Suez SA) повысилась на 0,2% на новости, что компания продала 69,1%-ную долю независимого таиландского производителя энергии Glow в рамках сделки объемом порядка 2,6 млрд евро.

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