Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 18:26

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник, в том числе благодаря повышению котировок акций банков и горнодобывающих компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,15% и составлял 381,68 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,98%, французский CAC 40 - на 0,14%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,72%. Между тем германский DAX потерял 0,25%.

Кроме того, внимание инвесторов продолжает привлекать процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в преддверии саммита ЕС, который пройдет 21-22 марта, отмечает Dow Jones.

На минувшей неделе Палата общин поддержала ее предложение о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня. Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из Евросоюза имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Вместе с тем спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу в понедельник исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в проект об условиях Brexit, поскольку премьер-министр не может выступить с тем же самым предложением в третий раз.

Котировки акций Deutsche Bank и Commerzbank повысились соответственно на 4,4% и 7,9%. Крупнейшие банки Германии в воскресенье официально подтвердили, что ведут переговоры о потенциальном объединении бизнеса.

Эта новость потянула за собой вверх цены бумаг других европейских банков, в том числе испанских Banco Santander (+1,1%), CaixaBank (+3%) и BBVA (0,9%), британских HSBC (+0,8%) и Royal Bank of Scotland (+0,1%), французских BNP Paribas (+1,8%) и Societe Generale (+2,5%).

Фьючерсные контракты на железную руду подорожали в понедельник в материковом Китае и Сингапуре из-за постановления бразильского суда, предписывающего компании Vale закрыть еще один рудник в связи с январской аварией на плотине хвостохранилища в штате Минас-Жерайс.

На этом сообщении выросли акции производителей данного сырья, в том числе BHP - на 2,9%, Rio Tinto - на 2,8%, Anglo American - на 2,1%.

Рыночная стоимость Marks & Spencer повысилась на 1,5%. По данным СМИ, британская компания планирует открыть несколько более крупных продуктовых магазинов в рамках подготовки к созданию совместного предприятия с онлайн-ритейлером Ocado.

Между тем цена бумаг Leoni AG рухнула более чем на 20% после того, как германский поставщик электрических кабелей заявил о намерении сократить 2 тыс. рабочих мест. Также компания предупредила о слабости рынков, из-за чего она вряд ли сможет достичь поставленных на 2019 год целей. Штат Leoni по всему миру составляет около 90 тыс. человек.

Капитализация французской фармкомпании Sanofi понизилась на 0,4% на новости, что она начала поиски кандидатур на должность CEO на смену собравшемуся в отставку Оливье Брандикуру.

Акции Deutsche Post подорожали на 0,5% на торгах в понедельник. Входящая в ее состав DHL, крупнейшая логистическая компания в мире, не планирует совершать приобретений активов, вместо этого рассчитывает добиться роста за счет развития собственного бизнеса, заявил гендиректор Deutsche Post Франк Аппель.

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