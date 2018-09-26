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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 19:26 26.09.2018 - 19:26

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги ростом в ожидании публикации Федеральной резервной системой (ФРС) решения относительно уровня базовой процентной ставки на ближайшее время.

ФРС, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в среду на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2-2,25% годовых, а также даст сигнал о готовности продолжить повышение ставки и, возможно, сделать следующий шаг в этом направлении уже в декабре.

От пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания инвесторы ждут сигналы, какой будет траектория движения ставки в 2019 году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,3% и составлял 385,04 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил менее 0,1%, германский DAX - 0,1%, французский CAC 40 - 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,3%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,1%.

"Трейдеры ожидают двух повышений ставки до конца текущего года (с учетом сентябрьского) плюс еще два в первой половине 2019 года. Если здесь стоит ждать каких-то сюрпризов, это может стать ясно из заявлений главы ФРС в отношении перспектив монетарной политики", - цитирует MarketWatch аналитика ActivTrades Пьера Вейрета.

Внимание трейдеров также направлено на проект бюджета в Италии, который, как ожидается, будет представлен в четверг. По данным итальянской газеты La Stampa, бюджетный дефицит Италии составит 1,9% ВВП при общеевропейском нормативе не выше 3% ВВП. Ранее сообщалось, что министр финансов Италии Джованни Триа согласен допустить дефицит не более 2% ВВП.

Итальянский бюджет на 2019 год "остается ключевой точкой неопределенности" на фоне различных данных о предполагаемом дефиците, отмечают аналитики Societe Generale.

"Принятие решения о проведении стимулирующей фискальной политики - увеличение структурного бюджетного дефицита по сравнению с уровнем текущего года, вызовет негативную реакцию рынков, поскольку это повысит шансы конфронтации итальянского правительства с Еврокомиссией", - говорится в обзоре UniCredit Research.

Акции Daimler AG подорожали к закрытию рынка на 0,1%. В среду стало известно, что главный исполнительный директор германского автопроизводителя Дитер Цетше покинет свой пост в 2019 году. Его место займет швед Ола Келлениус, который в настоящее время является главой отдела исследований и разработок.

Бумаги Deutsche Bank подешевели на 1,1%. Германское издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило о том, что аналитики банка моделировали возможность слияния с UBS и Commerzbank. По их данным, объединение со швейцарским UBS было бы более выгодным.

Главный финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке заявил, что прибыль банка в третьем квартале текущего года в целом будет соответствовать ожиданиям аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов для доналоговой прибыли банка в текущем квартале составляет 327 млн евро, и руководство Deutsche Bank считает его "комфортным".

Стоимость акций Banco Santander увеличилась на 0,2%. Накануне банк объявил о назначении главным исполнительным директором Андреа Орсела, ранее возглавлявшего инвестподразделение UBS.

Бумаги UBS подорожали в среду на 0,4%.

Капитализация испанского BBVA опустилась на 0,4%. Совет директоров банка одобрил назначение Карлоса Торреса исполнительным председателем совета директоров с 31 декабря вместо нынешнего главы Франциско Гонзалеса.

Акции авиаконцерна Airbus подскочили в цене на 3,2%. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что делегация Airbus отправилась в КНР для обсуждения с китайскими клиентами потенциального заказа на 180 самолетов A320 Neo общей стоимостью порядка $18 млрд.

Служба финансово-экономической информации

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