Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 19:06

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг на итогах сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,2% и составил 390,48 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,4%, германский DAX - также на 0,4%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,25%, итальянский FTSE MIB - 0,9%.

ЕЦБ принял ожидавшееся рынком решение снизить ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%, и объявил о возобновлении программы выкупа активов в ноябре 2019 года. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц и продлится "столько, сколько потребуется для усиления стимулирующего воздействия процентных ставок".

Руководство банка изменило свой прогноз по уровню ставок и теперь ожидает, что они будут сохраняться на текущем уровне или ниже "до тех пор, пока прогноз инфляции не изменится существенно и не будет соответствовать целевому уровню". Ранее ожидалось сохранение прежнего уровня ставок до конца первого полугодия 2020 года.

Председатель ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении по итогам заседания отметил сохранение значительных понижательных рисков в экономике еврозоны и обнародовал обновленные макроэкономические прогнозы, ухудшенные по сравнению с предыдущими оценками.

Так, теперь центробанк ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,1%, а не на 1,2%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2020 год понижен до 1,2% с 1,4%, на 2021 год прогноз оставлен на уровне 1,4%.

Прогноз инфляции на текущий год ухудшен до 1,2% с 1,3%, на 2020 - до 1% с 1,4%, на 2021 год - до 1,5% с 1,6%. Особо подчеркивается, что прогнозы не учитывают сценария "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях дальнейшего взаимодействия.

Тем временем уже на следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Улучшению настроений инвесторов также поспособствовали признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Самое существенное снижение среди компонентов индекса Europe Stoxx 600 продемонстрировали акции Alstom, которые потеряли 4,9% на новостях о том, что французская Bouygues намерена продать 13%-ную долю в производителе энергетического оборудования институциональным инвесторам. Бумаги Bouygues подешевели на 0,6%.

Акции Anheuser-Busch InBev подорожали на 2,9% в связи с сообщением, что крупнейшая в мире пивоваренная компания вернулась к идее проведения первичного размещения акций своего азиатского бизнеса Budweiser Brewing Company APAC Ltd. на Гонконгской фондовой бирже.

Котировки бумаг WM Morrison выросли на 4,7% после того, как британский ритейлер отчитался о скачке доналоговой прибыли на 49% в первом полугодии 2020 финансового года и объявил о расширении сотрудничества с Amazon.

Капитализация нефтедобывающих компаний Tullow Oil и Lundin Petroleum упала на 4,7% и 3,1% соответственно на фоне снижения цен на нефть.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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