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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:09 25.10.2018 - 18:09

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы в четверг проявили устойчивость и завершили сложную и волатильную сессию в плюсе. Ближе к концу торгов их рост поддержало активное восстановление рынка акций США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался в начале торгов на 1%, но к их завершению поднялся на 0,5%.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,6%. Французский CAC 40 вырос на 1,6%, германский DAX -на 1%. Испанский IBEX 35 прибавил 1,2%, итальянский FTSE MIB - 1,7%.

Министерство финансов Италии опровергло сообщение о том, что его глава Джованни Триа предлагал подать в отставку после того, как агентство Moody's в прошлую пятницу снизило суверенный рейтинг страны.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил все три основные ставки на прежних уровнях и вновь повторил, что они не будут повышаться до конца лета 2019 года. Также ЦБ еврозоны подтвердил, что программа количественного смягчения (QE) будет свернута в конце декабря.

Глава ЕЦБ Марио Драги говорил о рисках для экономики еврозоны и о том, что последние статданные были слабее, чем ожидалось, но при этом много внимания уделил позитивным сигналам, включая рост внутреннего спроса и повышение зарплат. М.Драги дал понять, что проблемы Италии и ожидаемые последствия Brexit пока не достигли тех масштабов, при которых ЕЦБ будет пересматривать траекторию нормализации денежно-кредитной политики.

Также в четверг ЦБ Норвегии не стал менять курс денежно-кредитной политики: базовая процентная ставка, которая на предыдущем заседании была повышена на 25 базисных пунктов, осталась на уровне 0,75%. Банк Норвегии предупредил о возможности дальнейшего повышения стоимости кредитования в ближайшие месяцы.

Между тем безработица в Норвегии в III квартале выросла до 4% с 3,8% кварталом ранее, что соответствовало ожиданиям рынка.

В Испании уровень безработицы упал до минимума с 2008 года - 14,55% в июле-сентябре по сравнению с 15,28% в предыдущем периоде. Показатель был лучше консенсус-прогноза, предполагавшего снижение лишь до 14,9%.

В Австрии рост промышленного производства в августе замедлился до минимума за полтора года - 2,8% в годовом выражении после скачка на 5% месяцем ранее.

В Германии индекс доверия бизнесменов к экономике страны, рассчитываемый институтом IFO, упал второй месяц подряд - со 103,7 пункта в сентябре до 102,8 в октябре. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до 103 пунктов.

Курс ценных бумаг крупнейшей пивоваренной компании мира Anheuser-Busch InBev S.A. рухнул на 11,3% на торгах в Брюсселе. Ее прибыль за III квартал не оправдала ожидания рынка, и компания сократила дивиденды вдвое.

Рыночная стоимость WPP Plc обвалилась на 14%. WPP, самая большая рекламная компания мира по объему выручки, ухудшила годовой прогноз.

Вместе с тем котировки акций ведущего ипотечного банка Великобритании Lloyds Banking Group выросли на 2,1%, поскольку квартальные результаты были лучше прогнозов. Доналоговая прибыль Lloyds составила 1,8 млрд фунтов, в среднем рынок ожидал 1,7 млрд фунтов. Затраты банка сократились на 3%, до 6,4 млрд фунтов. Финдиректор Lloyds Джордж Калмер объявил об отставке после семи лет работы в этой должности.

Крупнейший банк Швейцарии UBS AG прибавил 1,1% стоимости благодаря превысившей прогнозы прибыли.

Во Франции ралли поддержали автомобилестроительные компании Peugeot и Renault, а также представители премиального сегмента - LVMH, Kering, Hermes.

Октябрь стал для мирового рынка акций самым тяжелым месяцем за шесть лет: сочетание торговых споров, геополитической напряженности и повышения процентных ставок Федерального резерва привело к пессимистичным ожиданиям. Кроме того, инвесторов отпугнули прогнозы ряда компаний: несмотря на отличные показатели прибыли и выручки в минувшем квартале, бизнес предупреждает о негативном влиянии растущих издержек и новых пошлин в следующие периоды.

Служба финансово-экономической информации

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