Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 18:58

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали положительную динамику, исключением стал только британский рынок.

Позитивной новостью для трейдеров стало сообщение о том, что Китай и США договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне. Об этом сообщило министерство торговли КНР.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон приняли такое решение, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос по итогам вторых торгов подряд - на 0,82%, до 385,92 пункта. Тринадцать из девятнадцати отраслевых групп зафиксировали подъем. С начала этой недели индикатор прибавил 1,7%.

Германский индекс DAX за день поднялся на 0,85%, французский CAC 40 - на 1,11%, испанский IBEX 35 - на 1,54% и итальянский FTSE MIB - на 1%. Между тем британский FTSE 100 опустился на 0,55%.

Министерство торговли Китая объявило, что представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для возобновления торговых переговоров. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Трейдеры также продолжают следить за политической ситуацией в Великобритании.

Члены Палаты общин британского парламента 9 сентября проведут второе голосование по предложению о досрочных выборах. Это станет новой попыткой находящихся у власти консерваторов добиться проведения досрочных всеобщих выборов в преддверии Brexit.

Днем ранее Палата общин приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с Европейским союзом. Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле упал на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с февраля, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 1,4%.

Котировки акций Commerzbank выросли в четверг на 3,9%. Финансовый директор германского банка Стефан Энгельс не будет продлевать контракт по истечении его срока и перейдет в Danske Bank. Бумаги Danske подорожали на 5,3%.

Стоимость бумаг Safran и Dassault Aviation повысилась соответственно на 5,1% и 5,7% на позитивных результатах французских компаний.

Капитализация Equinor ASA (бывшая Statoil) подскочила на 7,5%. Норвежская нефтегазодобывающая компания объявила о программе выкупа собственных акций до конца 2022 года на общую сумму $5 млрд.

Цена бумаг британской инжиниринговой компании Melrose Industries взлетела на 8,8% на новости о том, что она сократила убыток вдвое за прошедший финансовый год.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь аш бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!