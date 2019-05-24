Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 19:15

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы в пятницу увеличились благодаря ряду относительно позитивных новостей, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем.

Так, американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, что, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса.

Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных в США и в Великобритании, где в понедельник биржи будут закрыты.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в пятницу поднялся на 0,56% и составил 375,89 пункта. Днем ранее индекс пережил максимальное падение за последние две недели, в результате чего по итогам прошедшей недели он потерял 1,5%. Его снижение с начала мая составляет 4%.

Британский индикатор FTSE 100 в пятницу вырос на 0,65%, германский DAX - на 0,49%, французский CAC 40 - на 0,67%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,66%, итальянский FTSE MIB - 1,19%.

Тем не менее, по итогам недели FTSE 100 уменьшился на 1%, DAX - на 1,8% и CAC 40 - на 2,2%.

Однако инвесторы проявляют осторожность из-за начала выборов в Европейский парламент. В четверг избирательные участки открылись в Великобритании и Нидерландах, в пятницу к голосованию приступили жители Ирландии и Чехии, а 25 мая к ним присоединятся жители Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

Наибольший интерес представляют их итоги в Великобритании с учетом сохраняющейся неопределенности вокруг Brexit.

Британский премьер Тереза Мэй сообщила в пятницу, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня. На этой неделе она представила новый вариант законопроекта о Brexit, но ее предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный выход страны из ЕС.

Французская компания Rallye SA, владеющая оператором супермаркетов Casino Guichard-Perrachon и сетью магазинов спорттоваров Groupe Go Sport, в пятницу инициировала процедуру под названием "sauvegarde", которая предусматривает получение защиты от кредиторов сроком на шесть месяцев, за которые компания должна подготовить план реструктуризации долга. На этой новости цена акций Rallye рухнула более чем на 61%, тогда как котировки бумаг Casino подскочили на 7,5%.

Повышение стоимости металлов способствовало подорожанию акций горнодобывающих компаний, включая BHP - на 2,4%, Rio Tinto - на 1,1%, Anglo American - на 2,3%, Evraz - на 3,4%.

Цена акций испанской компании Industria de Diseno Textil SA (Inditex) повысилась на 0,5%. Крупнейший в мире ритейлер одежды в пятницу сообщил о планах назначить операционного директора Карлоса Креспо главным исполнительным директором компании. Действующий CEO Пабло Исла сохранит пост председателя совета директоров, говорится в пресс-релизе.

В то же время бумаги датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S подешевели на 2,6%, так как ее квартальные показатели, традиционно считающиеся барометром ситуации в мировой торговле, оказались хуже ожиданий рынка. Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок сообщил о "хорошем старте" 2019 года, однако предупредил, что торговые споры и замедление глобального экономического подъема могут ограничить рост объема контейнерных перевозок.

Котировки акций Old Mutual Ltd. в Лондоне снизились на 3,2%. Вторая по величине страховая компания ЮАР объявила об отставке главного исполнительного директора Питера Майо в связи с утратой доверия.

Служба финансово-экономической информации

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