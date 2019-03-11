Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 6:21

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу снизились, причинами этого стали слабые статданные из Китая, США и Германии, сообщает MarketWatch.

Они усилили опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, добавив негатива рынкам после того, как в четверг Европейский центральный банк резко ухудшил прогнозы подъема ВВП и потребительских цен в еврозоне на 2019 год.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,89% и составил 370,57 пункта.

Германский индикатор DAX за день опустился на 0,52%, французский CAC 40 - на 0,7%, британский FTSE 100 - на 0,74%, испанский IBEX 35 - на 1,3%, итальянский FTSE MIB - на 1,03%.

Рост числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев (с сентября 2017 года), что может являться очередным признаком замедления темпов экономического подъема в стране. Показатель увеличился на 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс.

В пятницу Китай сообщил о том, что экспорт страны в феврале рухнул более чем на 20% после повышения на 9,1% в предыдущий месяц.

Объем заказов промышленных предприятий в Германии в январе упал на 2,6% относительно предыдущего месяца, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших в среднем повышение на 0,5%. Между тем показатель за декабрь был пересмотрен с существенным улучшением: до подъема на 0,6% против ранее сообщавшегося уменьшения на 1,6%.

Новость о том, что Deutsche Bank AG и Commerzbank AG активизировали переговоры о возможном слиянии, вызвала снижение котировок акций ведущих германских банков соответственно на 1,2% и 2,2%.

Рыночная стоимость нефтепроизводителей опустилась вслед за снижением нефтяных цен, в том числе Royal Dutch Shell - на 1,5% и BP - на 1,2%.

Бумаги Volkswagen AG подешевели в пятницу на 1,2% после того, как немецкий автопроизводитель заявил о намерении сократить еще 5 тыс. административных позиций в своем штате к 2023 году.

Цена акций GVC Holdings рухнула на 14% после того, как руководство букмекерской компании продало существенный пакет акций.

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