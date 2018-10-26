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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 18:59 26.10.2018 - 18:59

Лондон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в пятницу и по итогам всей недели на фоне слабой отчетности крупнейших американских ИТ-компаний, вызвавшей падение рынка акций США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,77% и составил 352,34 пункта. Восемнадцать из девятнадцати отраслевых групп индикатора продемонстрировали снижение по итогам торгов.

За неделю Stoxx 600 потерял 2,5%, с начала текущего месяца - свыше 8%.

Британский индикатор FTSE 100 за день уменьшился на 0,92%, французский CAC 40 - на 1,29%, германский DAX - на 0,94%, испанский IBEX 35 - на 0,62%, итальянский FTSE MIB - на 0,7%.

В этом месяце снижение FTSE 100 составляет 7,4%, CAC 40 - 9,6%, DAX - 8,5%, IBEX 35 - 7% и FTSE MIB - 9,8%.

Негативное давление на настроения инвесторов оказала слабая финансовая отчетность Amazon и Alphabet - обе компании увеличили выручку в третьем квартале, однако темпы роста оказались хуже ожиданий рынка.

Кроме того, цена акций Valeo SA рухнула на 21%. Французский производитель комплектующих и запасных частей для автомобилей ухудшил прогноз выручки и прибыли на 2018 год.

Это вызвало новую волну опасений, что вводимые США импортные пошлины, в том числе на европейские и китайские товары, начинают наносить ущерб бизнесу.

Продолжила снижаться цена акций Deutsche Bank AG - на 3,5%.

Стоимость бумаг Royal Bank of Scotland (RBS) упала на 4,1%. Британский банк увеличил чистую прибыль слабее прогнозов в минувшем квартале и продемонстрировал разочаровавшую инвесторов рентабельность. Также он сообщил, что он направил в резервы 100 млн фунтов стерлингов ($128 млн) из-за высокой неопределенности, связанной с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Капитализация Electrolux SA сократилась на 4,4%. Шведский производитель бытовой техники ухудшил прогноз спроса на свою продукцию и предупредил о повышении ее стоимости ввиду подорожания сырья и экспортных пошлин.

Швейцарский сырьевой трейдер и одна из ведущих диверсифицированных добывающих групп мира Glencore в пятницу снизила прогноз нефтедобычи на 2018 год на 6% из-за незапланированного перерыва в работе чадского месторождения Mangara. на этой новости рыночная стоимость компании уменьшилась на 0,1%.

Курс ценных бумаг нефтепроизводителей BP Plc и Total SA опустился соответственно на 1,4% и 1,5%.

Rolls-Royce Holdings Plc потерял 2% капитализации. Британский производитель авиационных двигателей в служебной записке для сотрудников признал сильное отставание от графика поставок двигателей для нового самолета A330neo, выпускаемого Airbus.

Между тем акции Compagnie Financiere Richemont SA подорожали на 0,3%. Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий подписал соглашение о создании совместного предприятия с китайской Alibaba Group Holdings. Задача новой компании - увеличить продажи интернет-ритейлера люксовых товаров Yoox Net-a-Porter, принадлежащего Richemont. СП разместит онлайн-магазины Net-a-Porter и Mr Porter на принадлежащей Alibaba площадке Tmall.

Цена бумаг Banco Sabadell подскочила на 5,1% благодаря сильной отчетности испанского банка за третий квартал.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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