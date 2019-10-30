Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 18:28

Лондон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов прибавил 0,08% и составил 398,70 пункта.

Германский индекс DAX опустился на 0,23%, британский FTSE 100 вырос на 0,34%, французский CAC 40 - на 0,45%, испанский IBEX 35 снизился на 1,29%, итальянский FTSE MIB - на 0,15%.

Подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ, полагает, что Федрезерв вновь уменьшит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта (п.п.). При этом американскому Центробанку предстоит принять сложное решение относительно того, стоит ли давать сигнал о возможной паузе в цикле снижений ставки и, если стоит, то когда, пишет The Wall Street Journal.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Федрезерв обнародует решение по ставке в 21:00 мск, пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла стартует в 21:30 мск.

Участники рынка в среду анализировали статданные из Франции и Германии.

Экономика Франции в третьем квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,3%. Аналитики ожидали подъема на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,3% в годовом.

Между тем потребительские расходы во Франции в сентябре сократились на 0,4% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с февраля, сообщило также Insee. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя. Подъем расходов в годовом выражении составил 0,3%, хотя аналитики ожидали роста на 0,6%.

Количество безработных в Германии в октябре увеличилось на 6 тыс. - до 2,287 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству. При этом безработица осталась на уровне 5% (вблизи рекордно низкой отметки) по итогам шестого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа безработных всего на 2 тыс. и не предполагали изменения уровня безработицы.

Котировки акций Deutsche Bank AG упали на 7,9%. Крупнейший коммерческий банк Германии, находящийся в процессе реорганизации бизнеса, зафиксировал чистый убыток в третьем квартале и сокращение выручки. Оба показателя оказались хуже средних прогнозов аналитиков.

Credit Suisse Group AG увеличил чистую прибыль в июле-сентябре более чем в два раза благодаря сильным показателям практически во всех подразделениях, при этом она превзошла ожидания. Тем не менее бумаги швейцарского банка подешевели на 2,6%.

Акции Banco Santander SA снизились на 4,5%. Испанский банк в третьем квартале сократил чистую прибыль на 75% из-за расходов в размере 1,49 млрд евро, связанных с работой в Великобритании.

Капитализация De La Rue рухнула более чем на 20%. Британский производитель банкнот и бланков паспортов предупредил, что операционная прибыль по итогам текущего фингода, который завершится в марте 2020 года, будет существенно ниже ожиданий экспертов.

Цена бумаг Airbus SE выросла на 3,4%. Европейский авиастроительный концерн отчитался о лучшей, чем ожидалось, прибыли в минувшем квартале, однако ухудшил годовой прогноз поставок.

Рыночная стоимость Volkswagen AG повысилась на 0,6%. Крупнейший по объему продаж автоконцерн мира в июле-сентябре увеличил чистую прибыль и выручку, но снизил прогноз поставок на год в целом.

Акции PSA выросли на 4,5%, бумаги Fiat укрепились на 9,5%. Европейские автопроизводители подтвердили переговоры о слиянии.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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