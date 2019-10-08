Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 19:13

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы значительно снизились по итогам торговой сессии во вторник, негативным фактором для рынка стало ослабление надежд на возможность США и Китая добиться прогресса на грядущих торговых переговорах.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,1%, до 378,71 пункта.

Британский индекс FTSE 100 упал на 0,76%, французский CAC 40 - на 1,18%, немецкий DAX - на 1,05%. Итальянский FTSE MIB потерял 1,14%, испанский IBEX 35 - 1,15%.

Участников рынка обеспокоили новости о введении США санкций против китайских организаций, которые ослабляют надежды на урегулирование торговых противоречий между двумя странами.

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии.

Расширение санкционного списка, по словам аналитиков, может затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе, хотя американские власти и отрицают какую-либо связь санкций с переговорами.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Опубликованные во вторник статданные указали на неожиданный рост промпроизводства в Германии в августе.

Объем промышленного производства в Германии в августе 2019 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость акций Qiagen NV, выпускающей инструменты для медицинской диагностики, упала примерно на 21%, поскольку компания сообщила, что ее продажи в третьем квартале будут ниже, чем изначально ожидалось.

Акции Wirecard подешевели на 4,6%, несмотря на то, что германская финтех-компания улучшила долгосрочный прогноз финансовых показателей.

Бумаги LSE потеряли в цене 5,8%. Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) отказался от планов слияния с Лондонской фондовой биржей, руководство которой ранее отвергло эту сделку.

Котировки акций easyJet снизились на 7,55%, хотя британский бюджетный авиаперевозчик получил хорошие результаты в четвертом квартале, что позволяет компании ожидать доналоговую прибыль по итогам всего 2019 фингода в диапазоне, который попадает в верхнюю часть ранее сделанного прогноза прибыли.

ор вч ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!