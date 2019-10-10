Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 18:13

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торговую сессию в четверг уверенным подъемом, в центре внимания участников рынка находились торговые переговоры США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов повысился на 0,65% и составил 382,76 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,28%, германский DAX - на 0,58%, французский CAC 40 - на 1,27%. Испанский IBEX 35 набрал 1,25%, итальянский FTSE MIB - 1,03%.

Росту оптимизма трейдеров, обеспокоенных противоречивыми сообщениями СМИ, которые появились в преддверии торговых переговоров, способствовало заявление президента США Дональда Трампа.

Трамп сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что встретится в пятницу в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. "Важный день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я?" - написал Трамп.

Ранее настроения участников рынка омрачило сообщение газеты South China Morning Post о том, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. Как сообщало издание, китайская делегация во главе с Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Между тем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщило, что Белый дом рассматривает возможность заключения ранее согласованного валютного пакта с Китаем в рамках промежуточного соглашения, в результате которого США могут отложить повышение пошлин.

Кроме того, по сообщениям СМИ, администрация Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

Трейдеры также оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подорожали на 5%. Крупнейший в мире производитель товаров класса "люкс" увеличил выручку в январе-сентябре 2019 года на 16% относительно того же периода прошлого года благодаря росту продаж во всех сегментах.

На этой новости также поднялся курс ценных бумаг его конкурентов: акции Kering выросли на 4%, Christian Dior - на 4,2%, Compagnie Financiere Richemont - на 1,45%.

Стоимость бумаг Chr. Hansen упала на 9,2%, поскольку прибыль датской биотехнологической компании не оправдала ожиданий.

Акции Philips подешевели на 8,9% после того, как компания предупредила, что маржа ее прибыли в 2019 году будет ниже ожиданий.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!