Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 18:35

Лондон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов государств Западной Европы завершили торги в четверг снижением, давление на рынок оказало сообщение о сомнениях Китая в возможности заключения долгосрочной сделки с США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов потерял 0,49% и составил 396,75 пункта.

Германский индекс DAX опустился на 0,34%, британский FTSE 100 на - 1,12%, французский CAC 40 - на 0,62%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,29%, в то время как итальянский FTSE MIB вырос на 0,2%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в четверг сообщило, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Китай и США занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. По его словам, о новом месте встречи будет объявлено в скором времени.

В центре внимания участников рынка в четверг также находилось соглашение Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group. Советы директоров двух компаний одобрили их слияние, в результате которого на мировом автомобильном рынке появится еще один лидер.

Как сообщается в пресс-релизах FCA и PSA, опубликованных в четверг, компании договорились "работать над полным объединением компаний посредством слияния по принципу 50/50".

Акции Peugeot завершили торги падением на 12,9%, цена бумаг Fiat Chrysler выросла на 8,7%.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на замедление инфляции в еврозоне в октябре до минимума с 2016 года.

Потребительские цены в еврозоне в октябре 2019 года выросли на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,8% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с прогнозами рынка и оказался минимальным с ноября 2016 года.

Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2019 года выросла на 0,2%, показали предварительные данные. В годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 1,1%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1%, второго - на 1,1%.

Тем временем безработица в еврозоне в сентябре 2019 года сохранилась на уровне 7,5%, свидетельствуют официальные данные. Изначально сообщалось, что в августе уровень безработицы составлял 7,4%, и аналитики ожидали сохранения этого значения в сентябре.

Розничные продажи в Германии в сентябре выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, согласно данным Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, согласно Trading Economics.

Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Это минимальные темпы повышения показателя с июля 2017 года. Аналитики в среднем ожидали роста цен в годовом выражении на 1% и падения на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В четверг также были опубликованы данные о росте экономики Испании. ВВП страны в третьем квартале вырос на 0,4% второй квартал подряд. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных Bloomberg.

Стоимость акций Lloyds Banking Group снизилась на 1,4%. Британский банк отчитался о падении доналоговой прибыли в третьем квартале и зарезервировал 1,8 млрд фунтов стерлингов на ожидаемые выплаты компенсаций в рамках дела о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI).

Акции Air France-KLM подешевели на 1%. Франко-голландская компания, крупнейший авиаперевозчик Европы, в третьем квартале 2019 года сократила чистую прибыль более чем на 50% на фоне сложных условий на рынке.

Бумаги Shell потеряли в цене 4,1%. Британско-нидерландская нефтяная компания объявила о снижении ключевого показателя прибыли в третьем квартале 2019 года на 15%.

Котировки акций BNP Paribas снизились на 0,3%. Чистая прибыль французского банка в третьем квартале упала на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Бумаги ING подешевели на 0,1%. Нидерландский банк в четверг отчитался о росте чистой прибыли на 73% в годовом выражении, однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet.

ор вч ав*

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