Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 11:12

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в понедельник.

Между тем на рынках сохраняется оптимизм в связи с признаками замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:27 мск поднялся на 0,14% и составил 333,95 пункта.

За прошедшие две недели индекс прибавил 7,9%, пишет MarketWatch.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,24%, германский DAX - на 0,19%. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,11%, итальянский FTSE MIB - также на 0,11%, испанский IBEX 35 - на 0,71%.

В США продолжаются обсуждения, касающиеся постепенного восстановления экономической активности. Американский президент Дональд Трамп в минувшие выходные сказал, что ряд штатов на наступающей неделе начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.

Ряд европейских стран также начинают постепенно снимать некоторые ограничения. Так, в Германии с понедельника возобновляют работу небольшие магазины в некоторых частях страны.

"В основной части развитых стран меры, принятые в ответ на уникальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, похоже, оказываются эффективными. С учетом того, что ситуация с пандемией стала больше поддаваться контролю, шансы на то, что худшее во многих странах может быть позади, растут. Некоторые государства начали осторожно и очень постепенно смягчать ограничения, другие, похоже, готовятся последовать их примеру в мае", - сказал главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг, которого цитирует MarketWatch.

В мире на конец воскресенья насчитывалось 2 млн 401 тыс. 739 случаев заражения COVID-19, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 759 тыс. 086 (40 тыс. 661 скончавшийся), Испании - 198 тыс. 674 (20 тыс. 453), Италии - 178 тыс. 972 (23 тыс. 660), Франции - 154 тыс. 097 (19 тыс. 718), Германии - 145 тыс. 184 (4 тыс. 586), Великобритании - 121 тыс. 172 (16 тыс. 095).

Акции Novartis прибавляют в цене 1,1%. Швейцарская фармацевтическая компания сообщила, что приступит к третьей фазе клинического тестирования гидроксихлорохина на госпитализированных пациентах с коронавирусом.

Стоимость бумаг Philips растет на 5,7%. Нидерландская компания выплатит дивиденды в виде акций на фоне падения прибыли. Philips также сообщила, что ждет скромного роста сопоставимых продаж в 2020 году.

Котировки акций Vivendi растут на 3,1%. Французский медиаконгломерат отчитался о росте выручки в первом квартале за счет хороших показателей Universal Music. Тем временем такие подразделения компании, как Havas Group, Editis и Vivendi Village, зафиксировали снижение выручки в марте, Vivendi ожидает слабых показателей этих сегментов во втором квартале.

Акции EssilorLuxottica дорожают на 0,8%. Производитель очков сообщил, что его совет директоров не будет рекомендовать выплачивать дивиденды на ежегодном собрании акционеров 25 июня в связи с пандемией коронавируса. Компания сообщила, что может предложить специальные дивиденды до конца 2020 года, если восстановление ее показателей будет достаточно активным.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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