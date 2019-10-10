Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 12:04

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг в преддверии переговоров США и Китая в Вашингтоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:34 мск опустился на 0,23% и составил 379,43 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, германский DAX - на 0,01%, французский CAC 40 вырос на 0,28%. Испанский IBEX 35 набрал 0,15%, итальянский FTSE MIB потерял 0,2%.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, Белый дом рассматривает возможность заключения ранее согласованного валютного пакта с Китаем в рамках промежуточного соглашения, в результате которого США могут отложить повышение пошлин.

Ранее газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Кроме того, по сообщениям СМИ, администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

Трейдеры также анализируют протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton дорожают на 5,1%. Крупнейший в мире производитель товаров класса "люкс" увеличил выручку в январе-сентябре 2019 года на 16% относительно того же периода прошлого года благодаря росту продаж во всех сегментах.

На этой новости также поднялся курс ценных бумаг его конкурентов - Christian Dior SE (на 3,5%), Hermes International (на 0,8%).

Стоимость бумаг Chr. Hansen упала на 13%, поскольку прибыль датской биотехнологической компании не оправдала ожиданий.

Акции Philips подешевели на 8% после того, как компания предупредила, что маржа ее прибыли в 2019 году будет ниже ожиданий.

ор им ав*

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