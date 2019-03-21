Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 12:16

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы изменяются разнонаправленно в четверг, положительным фактором стали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), отрицательным - усиление вероятности выхода Великобритании из Европейского союза без согласования новых условий сотрудничества (no-deal Brexit).

Саммит Евросоюза, проходящий 21-22 марта, может стать переломным моментом в истории Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов опустился на 0,18%, до 380,17 пункта, наиболее значительное снижение продемонстрировали финансовые компании, лидерами роста стали производители сырья.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%.

Французский CAC 40 почти не изменился. Германский DAX и испанский IBEX 35 снизились на 0,4%.

Американский Центробанк сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

Вместе с тем макроэкономические прогнозы на текущий год, вероятно, будут пересмотрены в сторону снижения, а прогнозы на 2020 год могут быть повышены. Кроме того, многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного или даже до нуля.

"Мы не видим в поступающих данных сигналов о том, что нам следует двигаться в каком-либо направлении. Данные предполагают, что нам следует сохранять терпение и позволить ситуации проясниться, - заявил глава ФРС Дж.Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. - Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем прогнозы занятости и инфляции ясным образом потребуют изменения денежно-кредитной политики".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС.

"Уверена, что о коротком продлении срока можно говорить положительно", - сказала канцлер в четверг, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением перед саммитом ЕС.

В то же время, отметила она, если британский парламент не проголосует за соглашение с ЕС, то, очевидно, придется проводить новую встречу лидеров ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в феврале на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на ту же величину. В годовом выражении продажи выросли на 4% при консенсус-прогнозе 3,3%.

Банк Англии, который объявит о решении несколько позднее в четверг, как ожидается, сохранит все основные параметры денежно-кредитной политики неизменными.

Банк Норвегии в четверг повысил ключевую процентную ставку во второй раз с сентября, когда она была поднята впервые за семь лет, ставка увеличена с 0,75% до 1%.

Торговый дефицит Испании вырос в январе больше прогноза, до максимума для этого месяца с 2011 года. Экспорт из Испании сократился на 1,3% в годовом выражении, импорт повысился на 0,9%.

Индекс европейских банков в рамках Stoxx 600 упал на 1% из-за решений ФРС. Акции Royal Bank of Scotland подешевели на 5,3%, Deutsche Bank - на 3%, Lloyds - на 2,5%.

Показатель горнорудных компаний в рамках Stoxx 600 поднялся на 1,9% на фоне роста цен на железную руду, золото и большинство цветных металлов. Котировки акций Antofagasta увеличились на 2,8%, Anglo American - на 2,3%, BHP и Glencore - на 1,9%, Rio Tinto - на 1,8%.

Служба финансово-экономической информации

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