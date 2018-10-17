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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 11:28 17.10.2018 - 11:28

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду, фьючерсы на индексы США перешли к снижению, поскольку уверенность инвесторов в стабилизации рынка и уменьшении неопределенности начала ослабевать, пишет агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:03 мск повысился на 0,01% - до 365,01 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка поднялся на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,2%.

Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились менее чем на 0,1%, германский DAX опустился на 0,3%.

Риски выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без согласования условий доступа к единому риску растут, и аналитики не уверены, что в ближайшие дни удастся добиться решения.

Вместе с тем инфляция в Великобритании в сентябре замедлилась больше, чем ожидалось: потребительские цены выросли на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,7% в августе, тогда как консенсус-прогноз составлял 2,6%.

Позднее в среду будут обнародованы данные об инфляции в еврозоне. По оценкам аналитиков, рост потребительских цен в 19 странах валютного блока ускорился с 2% в августе до 2,1% в сентябре.

В Европе дорожают акции технологических компаний после публикации позитивных финансовых результатов чипмейкера ASML Holding NV. Котировки ценных бумаг ASML поднялись на 4,6%. При этом ASM International прибавила 4,4%, STMicroelectronics - 3,5%, Micro Focus International - 2,8%.

Вместе с тем бумаги автопроизводителей снова сдают позиции, так как сентябрьские данные о продажах автомобилей в Европе были неблагоприятными. Продажи автомобилей в ЕС в сентябре упали на 23,5%. Столь резкое снижение не стало сюрпризом для рынка, учитывая вступление в силу нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) с 1 сентября, в ожидании которого продажи машин в ЕС взлетели на 31,2% в августе.

Рыночная стоимость PSA уменьшилась на 2,1%, Renault - на 2,4%, BMW - на 1,5%.

Курс акций Danone упал на 3,5% после объявления о сокращении выручки в III квартале на 4,3% - до 6,19 млрд евро с 6,47 млрд евро годом ранее. Вместе с тем сопоставимые продажи выросли на 1,4%. Danone подтвердила годовой прогноз.

Капитализация Danske Bank сократилась на 2%. Крупнейший банк Дании отозвал направленную финрегулятору заявку о назначении Якоба Орупа-Андерсена гендиректором. В сообщении финрегулятора отмечается, что кандидат обладает достаточной квалификацией, но был бы желателен более обширный практический опыт, особенно в некоторых областях деятельности Danske Bank.

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