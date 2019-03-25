Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 11:27

Лондон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в понедельник, инвесторы ждут новостей о Brexit и реагируют на позитивные статданные из Германии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:17 МСК опустился на 0,3%, до 374,75 пункта. Отраслевой индекс высокотехнологичных компаний упал на 0,7%.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1%, французский CAC 40 потерял менее 0,1%.

Германский DAX и испанский IBEX 35 поднялись на 0,2%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%.

На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, с 28 марта делегация представителей США нанесет визит в Китай.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй придется справляться со слабостью своего политического положения. Как пишет агентство Bloomberg, британские парламентарии проведут голосование о том, чтобы взять управление Brexit в свои руки, а ее собственные министры сговариваются о том, чтобы отправить премьера в отставку.

Коллеги по кабмину требуют от Т.Мэй назвать дату отставки, и некоторые утверждают, что это может помочь ей заручиться поддержкой своего соглашения о Brexit, заявили агентству источники, знакомые с ситуацией.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике, рассчитываемый институтом IFO, неожиданно вырос в марте и составил 99,6 пункта. Значение показателя за февраль было пересмотрено с 98,5 пункта, которые были минимальным уровнем за четыре года, до 98,7 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов.

Потребительские цены в Испании в феврале выросли на 1,9% в годовом выражении после повышения на 1,7% месяцем ранее. В том числе подъем цен на энергоносители усилился с 4,9% до 5,8%.

Курс акций итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano S.p.A. вырос на 3,8% после того, аналитики Goldman Sachs повысили оценку его акций.

Рыночная стоимость нидерландского ритейлера Ahold Delhaize уменьшилась на 0,1%. Компания подтвердила прогноз базовой прибыли на 2019 год, отметив, что новые правила бухучета не повлияют на структуру фондирования.

Цена бумаг British American Tobacco упала на 2% из-за ожиданий ослабления спроса на фоне торможения экономического роста.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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