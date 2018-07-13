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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 19:03 13.07.2018 - 19:03

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций продемонстрировали повышение в пятницу вслед за ростом котировок акций промышленных и потребительских компаний.

В то же время подешевели бумаги представителей телекоммуникационной и нефтяной отраслей, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,17% - до 385,03 пункта. С начала недели он поднялся на 0,7%, завершив "в плюсе" вторую неделю подряд.

Британский индикатор FTSE 100 за день поднялся на 0,14%, французский CAC 40 - на 0,43%, германский DAX - на 0,38%, итальянский FTSE MIB - на 0,47%.

Фондовый рынок Великобритании замедлил подъем к окончанию торгов, поскольку фунт стерлингов перешел к росту. Причиной этого стали заявления президента США Дональда Трампа, что он верит в возможность сохранения торговых отношений с Великобританией после выхода страны из Европейского союза. Кроме того, Д.Трамп опроверг сообщения, что он выступал с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По итогам прошедшей недели FTSE 100 увеличился на 0,6% после двух недель снижения подряд.

Вместе с тем испанский IBEX в пятницу снизился на 0,33% вслед за финансовым сектором.

В том числе акции банка Banco Santander подешевели на 0.9%, Banco de Sabadell - на 0,4%, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) - также на 0,4%.

Кроме того, рыночная стоимость Distribuidora Internacional de Alimentacion SA, владельца сети супермаркетов DIA, рухнула на 14,6%.

Согласно опубликованным в пятницу данным, Китай увеличил экспорт в июне на 11,3% в долларовом выражении, а импорт - на 14,1%. Темпы роста, как экспорта, так и импорта, замедлились по сравнению с майскими показателями в 12,2% и 26%. Аналитики в среднем ожидали повышения китайского экспорта в июне на 10%, импорта - на 20,8%, сообщает Trading Economics.

Акции горнодобывающих компаний подешевели в Лондоне из-за опасений, связанных с ожидаемым сокращением спроса на руду и металлы в Китае. Цена бумаг производителя меди Fresnillo опустилась на 0,95%, крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP - на 0,4%, Anglo American - на 0,1%.

Курс ценных бумаг ThyssenKrupp AG опустился на 1,4%. Врио главного исполнительного директора германского инжинирингового конгломерата назначен ее финансовый директор Гидо Керкхофф. CEO Хайнрих Хисингер неожиданно ушел в отставку на прошлой неделе. Компания ведет поиски нового гендиректора, но пока не уточняет, сколько времени они займут.

Котировки акций крупнейшего производителя алкоголя в Европе Diageo Plc выросли на 0,7% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации для них до "покупать" с "нейтрального уровня".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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