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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 12:11 24.09.2018 - 12:11

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы падают в понедельник в связи с рухнувшими надеждами инвесторов на возможное урегулирование торгового спора США и Китая, пишет MarketWatch.

В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,3% - до 383,13 пункта.

Французский CAC 40 потерял 0,2%, германский DAX - 0,4%, британский FTSE 100 - 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,6%.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на ослабление делового доверия в ФРГ на фоне усиливающегося торгового спора между США и Китаем.

Значение индекса доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований IFO, в сентябре снизилось до 103,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,9 пункта в августе (первоначальная оценка была 103,8 пункта).

Индикатор ожиданий на ближайшие шесть месяцев уменьшился до 101 пункта по сравнению с 101,3 пункта месяцем ранее, индекс оценки текущего состояния экономики Германии - до 106,4 пункта с 106,5 пункта.

Котировки акций нефтекомпаний растут в понедельник вслед за подъемом цен на нефть. Бумаги Royal Dutch Shell подорожали в ходе торгов на 1%, BP - на 0,8%.

Капитализация французской Total S.A. поднялась на 1,4%. Французская нефтегазовая группа обнаружила крупное месторождение природного газа в британской части шельфа Северного моря, на участке Glendronach, говорится в сообщении компании. Предварительные исследования подтвердили хорошее качество природного резервуара, его проницаемость и перспективы добычи, объявила Total.

Бумаги британской Tullow Oil выросли в цене на 2,5%. Нефтекомпания сообщила в понедельник, что законсервировала разведочную скважину в территориальных водах в Нигерии, посчитав проект невыгодным с коммерческой точки зрения. Ее расходы в рамках этого проекта составили порядка $5 млн.

Акции Thomas Cook Group подешевели на 19%. Британская туристическая компания, одна из крупнейших в Европе, во второй раз за два месяца ухудшила прогноз годовой прибыли, поскольку была вынуждена резко снизить цены на путевки в летний период из-за сокращения спроса на фоне аномально жаркой погоды в Европе.

Кроме того, Thomas Cook в понедельник объявила о замене финансового директора: занимающий этот пост Билл Скотт уйдет в отставку в ноябре, его обязанности с 1 декабря временно будет исполнять Стен Даугор, ранее работавший в Lego. Постоянный преемник Б.Скотту пока не найден.

Стоимость акций Siemens AG увеличилась в ходе торгов на 1,2% на информации газеты Handeslblatt о том, что немецкий концерн близок к сделке в Ираке объемом порядка 13 млрд. Сделка, которая может стать крупнейшей в истории Siemens, предусматривает создание в Ираке генерирующих мощностей объемом 11 ГВт, отмечают источники газеты.

Бумаги Randgold Resources прибавляют в цене 6,6%. Канадская Barrick Gold в понедельник объявила о покупке Randgold за $6,04 млрд с оплатой в форме ценных бумаг, в результате сделки будет создана крупнейшая золотодобывающая компания мира.

Акции Sky подорожали на 8,7%. Американская Comcast Corp. вышла победителем на субботнем аукционе на право покупки контрольного пакета Sky Plc, оценив британского телевизионного оператора в 30 млрд фунтов стерлингов, то есть почти в $39 млрд. 21st Century Fox, который при поддержке Walt Disney вел борьбу с Comcast на протяжении 21 месяца, остановился в ходе аукциона на цене в 15,67 фунта, в то время как его конкурент предложил в итоге 17,28 фунта (почти $23) за акцию оператора.

Бумаги крупнейшего французского ритейлера Carrefour SA прибавляют 0,2% в ходе торгов в понедельник. Конкурирующая Casino Guichard-Perrachon SA в воскресенье заявила, что получила предложение о слиянии от Carrefour и отвергла его. Carrefour, тем временем, отрицает сам факт того, что компания обращалась с какими-либо предложениями к Casino. Carrefour обвинила конкурента в "неуместных, дезинформирующих и беспочвенных заявлениях".

Акции Casino теряют в цене 1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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