Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 18:35

Лондон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы завершили значительным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали статданные из ЕС и Китая, а также следили за развитием событий в Великобритании.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 1,21%, до 383,67 пункта. Подъем стал рекордным с середины февраля, а с начала года индикатор вырос более чем на 13%.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,52%, французский CAC 40 - на 1,03%, германский DAX - на 1,35%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 1,1%.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в марте опустился до 47,5 пункта, минимума за последние шесть лет, с 49,3 пункта в феврале.

Между тем промышленный PMI в Великобритании в марте подскочил до 55,1 пункта с 52,1 пункта в предыдущий месяц. Это максимальный уровень за последние 13 месяцев (с февраля 2018 года).

Безработица в 19 странах еврозоны в феврале составила 7,8%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

Ранее сообщалось, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, когда был зафиксирован минимум за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.

В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Market. Он поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.

Сильные статданные из Китая оказали поддержку ценам на сырьевые товары и привели к росту котировок горнодобывающих компаний. Так, акции BHP дорожают на 2,8%, Glencore - на 2,7%, Rio Tinto - на 2,9%.

Тем временем члены британской Палаты общин на прошлой неделе в третий раз проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Теперь премьер-министру предстоит до 12 апреля представить Евросоюзу свой дальнейший план по Brexit, в противном случае страна покинет ЕС в этот день без сделки.

Курс ценных бумаг easyJet Plc упал на 9,7%. Британский бюджетный авиаперевозчик предупредил о том, что предстоящий летний сезон будет хуже ожиданий из-за неопределенности, связанной с процессом Brexit.

По итогам первого полугодия 2019 финансового года, который завершился 31 марта, компания ожидает зафиксировать доналоговый убыток порядка 275 млн фунтов стерлингов ($358 млн). Это примерно совпадает с прогнозами, которые были опубликованы easyJet в конце января. Выручка, как ожидается, увеличилась на 7,3% - до 2,34 млрд фунтов.

Котировки бумаг другого лоукостера, ирландской Ryanair, снизились на 2,6%.

Цена акций Publicis Groupe SA опустилась на 3,6% на новости, что французский рекламный холдинг рассматривает возможность приобретения компании Epsilon, поставщика маркетинговых решений, работающего главным образом в Северной Америке.

Капитализация германского производителя микрочипов Infineon выросла на 4,7%, сталелитейной компании ThyssenKrupp - на 5,7%, автопроизводителя Daimler - на 4,2%, французского производителя товаров класса "люкс" LVMH - на 1,6%.

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