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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 11:19 17.05.2018 - 11:19

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы повышаются в начале торгов в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:45 мск увеличился на 0,09% и составлял 393,57 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к этому времени повысился на 0,02%, французский CAC 40 - на 0,32%, германский DAX - на 0,06%.

Британский индекс в начале сессии достигал максимума за четыре месяца на сообщениях СМИ о том, что Великобритания может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit, сообщает MarketWatch. Однако затем рынок растерял почти весь подъем, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон не будет обращаться к Евросоюзу с просьбой продлить членство страны в Таможенном союзе после завершения процедуры Brexit.

Итальянский FTSE MIB с открытия рынка прибавил 0,47%, испанский IBEX 35 - 0,46%.

Итальянское движение "Пять звезд" и партия "Лига" отказались от намерения обратиться к Европейскому центральному банку с вопросом о списании долга страны на сумму 250 млрд евро, сообщила Corriere della Sera со ссылкой на очередную версию правительственной программы.

Цена акций Ocado Group Plc подскочила более чем на 40%. Британский онлайн-сервис доставки, который также разрабатывает связанное с этим программное обеспечение, подписал партнерское соглашение с американской сетью супермаркетов Kroger Co.

Рыночная стоимость Experian Plc повысилась на 2,9% на новости о том, что оператор кредитных бюро запускает новую программу выкупа собственных акций объемом $400 млн.

Бумаги девелопера British Land Co. подорожали на 2,1%, National Grid Plc, оператора газовых и электросетей Великобритании - на 1,7% благодаря хорошей отчетности за минувший финансовый год.

Telecom Italia SpA в первом квартале увеличил чистую прибыль на 8% - до 216 млн евро. Котировки акций крупнейшего телекоммуникационного оператора выросли с начала торгов на 1,7%.

Между тем цена бумаг Moeller-Maersk рухнула на 8,6% после того, как мировой лидер в области контейнерных перевозок, предупредил о растущих геополитических рисках и обострении напряженности в торговле. Тем не менее, датская компания подтвердила прогноз роста базовой прибыли в 2018 году выше прошлогоднего уровня, который составлял $356 млн, и увеличения EBITDA до $4-5 млрд по сравнению с $3,5 млрд в 2017 году.

Котировки акций Royal Mail Plc упали на 5,4%. Британская почтовая служба снизила доналоговую прибыль по итогам 2018 финансового года, который завершился 25 марта, на 37% - до 212 млн фунтов стерлингов ($286,8 млн).

Цена бумаг британских игорных компаний William Hill Plc и Paddy Power Betfair Plc снизилась соответственно на 3,1% и 0,8% после того, как правительство страны приняло решение об уменьшении верхнего порога ставок на терминалах для ставок с фиксированными шансами до 2 фунтов.

Капитализация Bouygues SA снизилась на 1,5%, несмотря на получение французским промышленным конгломератом в первом квартале чистой прибыли в размере 12 млн евро против убытка в 41 млн евро за тот же период прошлого года. Выручка сократилась до 6,83 млрд евро по сравнению с 6,84 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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