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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 19:02 07.06.2018 - 19:02

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Западной Европы умеренно снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы реагировали на корпоративные новости и ждали встречи глав государств G7.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,24%, составив 385,94 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%, германский DAX - 0,17%, французский CAC 40 - 0,15%, итальянский FTSE MIB - 0,18%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,38% благодаря ралли в банковском секторе.

Как сообщалось, из-за технического сбоя на Лондонской фондовой бирже (LSE) в четверг аукцион открытия был задержан примерно на час, однако затем работа была восстановлена. Аукцион открытия - важный механизм торговой сессии на LSE и других фондовых биржах, поскольку на нем фиксируются цены акций на момент начала торгов.

Основным событием для мировых рынков на этой неделе станет стартующий в пятницу в Канаде саммит глав государств G7, где будет, в частности, обсуждаться политика США в торговой сфере.

Франция вслед за Германией предупредила президента США Дональда Трампа, что не подпишет традиционное совместное коммюнике "Группы семи" по итогам саммита без серьезных уступок со стороны США. Власти мировых держав обеспокоены недавними действиями Штатов - в частности, в вопросах пошлин на импорт товаров, ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату.

Тем временем представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что Китай хотел бы избежать эскалации напряженности в торгово-экономических отношениях с США и готов увеличить импорт американских товаров.

Негативным фактором для европейских рынков стал рост курса евро к доллару почти на 0,4% на ожиданиях, что руководство Европейского центрального банка начнет обсуждение планов по нормализации денежно-кредитной политики.

Ранее ряд членов руководства ЕЦБ сигнализировали о готовности рассмотреть сроки сворачивания программы выкупа активов уже на заседании на следующей неделе. Кроме того, инвесторы оценивают вероятность повышения базовой процентной ставки в еврозоне в ближайшие 12 месяцев в 90%.

Акции Remy Cointreau SA потеряли в цене 4,8% на торгах в четверг. Второй по величине производитель алкоголя во Франции сократил чистую прибыль в минувшем финансовом году, несмотря на рост выручки. Годовая прибыль без учета разовых факторов не оправдала прогнозы рынка.

Котировки бумаг британских букмекеров упали вслед за ухудшением оценки отрасли аналитиками Credit Suisse.

Капитализация Paddy Power Betfair снизилась на 2,3%, William Hill - на 2,9%.

Стоимость бумаг датской технологической компании Netcompany A/S по итогам первых после IPO торгов подскочила на 25%.

Цена акций производителей товаров класса "люкс" Kering и LVMH снизилась на 4,1% и 2,4% соответственно после того, как эксперты Exane BNP Paribas отметили, что спрос на потребительские товары в Китае может замедлиться во второй половине текущего года.

Между тем бумаги испанских банков CaixaBank и BBVA подорожали на 4,3% и 2% соответственно.

Рыночная стоимость ирландского лоукостера Ryanair упала на 2,2% после того, как аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендации по акциям перевозчика до "держать" с "покупать".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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