Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 12:44

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы во вторник повышаются, отыгравая первоначальные потери благодаря росту акций автомобильных и химических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:55 мск поднялся на 0,29% и составил 371,55 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,2%, германский DAX - 0,9%, французский CAC 40 - 0,2%. Испанский IBEX 35 вырос на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 1,3%.

Существенную поддержку рынку оказывают акции европейских производителей автомобилей и запчастей. Акции Daimler дорожают на 2,2%, Fiat Chrysler - на 2%, BMW - на 1,9%, Peugeot - на 1%,

Котировки французского производителя запчастей Valeo SA выросли на 1,9%, акции его немецкого конкурента Continental AG - на 3,1%.

Акции Volkswagen прибавляют в цене 2%. Германский автопроизводитель объявил о планах провести двойной листинг своего подразделения Traton SE, занимающегося выпуском тяжелых грузовиков и автобусов, на фондовых биржах Франкфурта и Стокгольма.

Рост наблюдается также в акциях химических компаний. Бумаги BASF подорожали на 3,6%, цена бумаг Linde выросла на 1,8%.

В то же время акции компаний технологического сектора подешевели вслед за падением аналогичных бумаг в США на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших американских высокотехнологичных компаний США.

На прошлой неделе The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что министерство юстиции США планирует начать проверку деятельности Alphabet, материнской структуры Google. В понедельник стало известно о планах Федеральной торговой комиссии (FTC) инициировать расследование в отношении Facebook и Amazon, тогда как Минюст может заняться проверкой Apple Inc.

Акции германской SAP SE, лидирующего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, теряют в цене 1,7%. Бумаги немецкого производителя микросхем Infineon Technologies снижаются на 0,7%.

Участники рынка продолжают следить за развитием событий в мировой торговле, а также оценивают макроэкономические показатели и корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

Бумаги европейских компаний, широко представленных в Мексике, немного восстановились после падения накануне. Акции испанских банков BBVA и Banco Santander SA подорожали на 2,1% и 1,2% соответственно. BBVA получает в Мексике около 30% чистой выручки, а Banco Santander - примерно 7%, согласно подсчетам Bloomberg.

Потребительские цены в еврозоне в мае 2019 года выросли на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 1,3%.

В апреле инфляция в еврозоне составила 1,7% в годовом выражении, что было максимальным значением с ноября прошлого года.

Безработица в 19 странах еврозоны в апреле 2019 года опустилась до 7,6% с 7,7% в марте, по данным Статистического управления ЕС. Значение показателя стало минимальным с августа 2008 года.

Акции Julius Baer Group AG дорожают в ходе торгов во вторник на 3% после сообщения Bloomberg о том, что Сингапур приобрел долю в размере около 3% в швейцарской банковской группе. Сделка была осуществлена через фонд благосостояния GIC Pte Ltd. Она должна оказать существенную поддержку швейцарской компании, которая пытается привлечь новый капитал и ограничить расходы.

Бумаги Royal Dutch Shell Plc дешевеют на 0,7%. Нефтедобывающая компания планирует выплатить своим акционерам не менее $125 млрд в 2021-2025 годах в виде дивидендов и выкупа акций, говорится в новом стратегическом плане компании, обнародованном во вторник.

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