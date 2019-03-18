Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 10:54

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы в ходе торгов в понедельник демонстрируют положительную динамику, в том числе благодаря повышению котировок акций банков и горнодобывающих компаний.

Кроме того, внимание инвесторов продолжает привлекать процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в преддверии саммита ЕС, который пройдет 21-22 марта, отмечает Dow Jones.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:34 МСК увеличился на 0,15% и составлял 381,68 пункта.

Французский индикатор CAC 40 с открытия рынка поднялся на 0,1%, британский FTSE 100 - на 0,69%, итальянский FTSE MIB - на 0,61%, испанский IBEX 35 - на 0,4%. Между тем германский DAX потерял 0,02%.

Британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в статье для воскресного выпуска газеты The Telegraph.

На минувшей неделе Палата общин поддержала ее предложение о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня. Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из Евросоюза имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Котировки акций Deutsche Bank и Commerzbank повышаются соответственно на 2,8% и 6%. Крупнейшие банки Германии в воскресенье официально подтвердили, что ведут переговоры о потенциальном объединении бизнеса.

Эта новость потянула за собой вверх цены бумаг других европейских банков, в том числе испанских Banco Santander (+1,3%), CaixaBank (+3%) и BBVA (1,3%), британских HSBC (+0,4%) и Royal Bank of Scotland (+1%), французских BNP Paribas (+2,3%) и Societe Generale (+2,4%).

Фьючерсные контракты на железную руду подорожали в понедельник в материковом Китае и Сингапуре из-за постановления бразильского суда, предписывающего компании Vale закрыть еще один рудник в связи с январской аварией на плотине хвостохранилища в штате Минас-Жерайс.

На этом сообщении дорожают акции производителей данного сырья, в том числе BHP - на 2,3%, Rio Tinto - на 2,5%, Anglo American - на 2,4%.

Рыночная стоимость Marks & Spencer повысилась на 0,5%. По данным СМИ, британская компания планирует открыть несколько более крупных продуктовых магазинов в рамках подготовки к созданию совместного предприятия с онлайн-ритейлером Ocado.

Между тем цена бумаг Leoni AG рухнула более чем на 21% после того, как германский поставщик электрических кабелей заявил о намерении сократить 2 тыс. рабочих мест. Также компания предупредила о слабости рынков, из-за чего она вряд ли сможет достичь поставленных на 2019 год целей. Штат Leoni по всему миру составляет около 90 тыс. человек.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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