Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 13:56

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы растут в пятницу, восстанавливаясь после снижения в предыдущие сессии, спровоцированного опасениями ухудшения состояния экономики региона, а также сохраняющейся напряженностью между США и Китаем в торговых вопросах.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 14:29 мск поднялся на 0,84% и составил 376,92 пункта. Накануне индекс пережил максимальное падение за последние две недели, и с начала недели его снижение составляет 1,2%.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,78%, германский DAX - 0,93%, французский CAC 40 - 0,97%. Испанский IBEX 35 вырос на 0,98%, итальянский FTSE MIB - на 1,56%.

Участники рынка внимательно следят за торговым конфликтом США и Китая. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем. Это, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса.

Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных как в США, так и в Великобритании. Однако инвесторы проявляют осторожность из-за начала выборов в Европейский парламент.

Избирательные участки в четверг открылись в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступили жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье. Наибольший интерес представляют итоги выборов в Великобритании с учетом сохраняющейся неопределенности вокруг Brexit.

Британский премьер Тереза Мэй сообщила в пятницу, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня. На этой неделе Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, но ее предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный выход страны из ЕС.

Также в пятницу стало известно, что объем розничных продаж в Великобритании в апреле 2019 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении продажи подскочили на 5,2%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 0,3% и рост второго на 4,5%.

Поддержку индексу Stoxx Europe 600 оказывает рост акций горнодобывающих компаний. Цена бумаг BHP Group поднялась на 2%, Rio Tinto - на 1,4%, Anglo American - на 1,8%.

Акции испанской компании Industria de Diseno Textil SA (Inditex) дорожают на 1,5%. Крупнейший в мире ритейлер одежды в пятницу сообщил о планах назначить операционного директора Карлоса Креспо главным исполнительным директором компании. Действующий CEO Пабло Исла сохранит пост председателя совета директоров, говорится в пресс-релизе.

В то же время бумаги датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S теряют в цене 3,8%, так как ее квартальные показатели, традиционно считающиеся барометром ситуации в мировой торговле, оказались хуже ожиданий рынка. Maersk, мировой лидер в сфере контейнерных перевозок, сообщил о "хорошем старте" 2019 года, однако предупредил, что торговые споры и замедление глобального экономического подъема могут ограничить рост объема контейнерных перевозок.

ва ко ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!