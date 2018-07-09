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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 11:49 09.07.2018 - 11:49

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов в понедельник повышаются на фоне позитивной динамики на рынках акций других регионов мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:18 МСК увеличился на 0,52% - до 384,36 пункта. Подъем индикатора продолжается пятые торги подряд.

Французский индикатор CAC 40 к этому времени поднялся на 0,52%, британский FTSE 100 - на 0,23%, германский DAX - на 0,15%, испанский IBEX 35 - на 0,26% и итальянский FTSE MIB - на 0,28%.

Внимание инвесторов в понедельник может привлечь выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте, в ходе которого он может пролить свет на время вероятного повышения процентных ставок в еврозоне.

В число лидеров повышения котировок входят акции горнодобывающих и энергетических компаний, в том числе из-за ослабления курса доллара США.

Рыночная стоимость BHP Billiton с открытия рынка повысилась на 1,7%, Rio Tinto - на 1,1%, Antofagasta - на 2,1%, Fresnillo - на 1,3% и Anglo American - на 1%.

Акции Total подорожали на 0,6% и Royal Dutch Shell - на 0,8%.

Кроме того, повышается курс ценных бумаг таких британских ритейлеров, как Marks & Spencer (на 1,3%) и Next (на 1,5%).

Капитализация германской авиакомпании Lufthansa повысилась на 3,2%, франко-голландской Air France-KLM - на 7,6%.

В то же время котировки акций Mothercare упали на 8,6%. Владелец сети магазинов одежды для детей и будущих мам объявил о намерении закрыть 60 торговых точек к июню 2019 года в рамках программы реструктуризации. Штат этих магазинов насчитывает порядка 900 человек.

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