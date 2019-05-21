Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 13:00

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы во вторник растут вслед за китайским рынком на фоне новостей о том, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Соответствующее распоряжение должно быть официально опубликовано в среду, сообщило министерство торговли США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:36 МСК поднялся на 0,58% и составил 379,65 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,66%, германский DAX - на 1%, французский CAC 40 - на 0,57%. Испанский IBEX 35 набрал 0,34%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,68%.

Ранее США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Вслед за этим Google заявила о намерении лишить китайскую компанию доступа к услугам, связанным с поддержкой операционной системы Android, а американские производители полупроводников решили прекратить поставки своей продукции Huawei. Теперь эти решения будут пересмотрены.

Американские фондовые индексы упали в понедельник вслед за акциями технологических компаний из-за ухудшения отношений между США и Китаем. Распродажа на рынках стала для администрации президента США Дональда Трампа возвращением в реальность, показав, какое значение имеет продукция Huawei и как тесно связана компания со своими американскими партнерами, отмечает Джаспер Лоулер из London Capital Group.

"Это не вопрос одного дня. Huawei закрепилась в стольких отраслях технологического сектора, что на распутывание этого клубка могут уйти дни или недели", - сказал он.

Акции европейских производителей чипов и сопутствующих компонентов растут на торгах вторника. Бумаги германской Infineon Technologies AG дорожают на 0,89%, акции голландской ASML Holding N.V. растут на 1,54%, швейцарской STMicroelectronics - на 2,76%, AMS AG - на 4,07%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,2% с 3,3%, однако улучшила прогноз для еврозоны на ближайшие два года на 0,2 процентного пункта - до 1,2% и 1,4% соответственно. В том числе в Германии ожидается экономический рост на 0,7% в текущем году (без изменения) и на 1,2% в следующем году (против 1,1% ранее), оценка для Франции сохранена на уровне 1,3% на оба года, для Италии повышена до нуля (со снижения на 0,2%) и до 0,6% (с 0,5%).

Экономика Великобритании в 2019 году, как ожидается, вырастет на 1,2% (в марте прогноз был 0,8%), при этом в следующем году подъем ослабнет до 1% (ранее предполагалось 0,9%).

Бумаги итальянского оператора связи Telecom Italia SpA дорожают на 2,03%, несмотря на то, что компания зафиксировала падение прибыли в первом квартале. Акции германской Deutsche Telekom AG растут на 0,55%, британской Vodafone Group PLC - на 0,25%, испанской Telefonica S.A. - на 0,53%.

Влияние на динамику акций ряда компаний оказывает отчетность. Так, акции британской водопроводной компании Severn Trent укрепляются на 0,94% на информации о росте ее прибыли и выручки.

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