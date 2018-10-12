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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 11:55 12.10.2018 - 11:55

Лондон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы преимущественно растут в пятницу в контексте общемирового восстановления аппетита к риску, но по итогам недели ожидается значительное падение.

Спрос на защитные активы уменьшился, золото перешло к снижению, доходность US Treasuries растет, доллар стабилизировался.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,4%, до 360,99 пункта. С начала недели он рухнул на 4,1%.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,5%, германский DAX, французский CAC 40 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,3%. Испанский IBEX 35 почти не изменился.

Общемировой индекс MSCI All-Country повысился на 0,4%.

Инвесторы по-прежнему оценивают перспективы принятия итальянского бюджета, который будет отвечать всем требованиям Евросоюза. Пока обе палаты парламента Италии одобрили предложенные правительством целевые показатели бюджетного дефицита, которые навлекли на Рим критику Европейского союза и Международного валютного фонда.

Промпроизводство в еврозоне в августе выросло в августе на 1% по сравнению с предыдущим месяцем - вдвое больше ожиданий рынка. В годовом выражении подъем составил 0,9%, тогда как прогнозировалось снижение на 0,2%.

Между тем позитивные данные о росте китайского экспорта помогли ослабить опасения, связанные с последствиями мировой торговой войны.

Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе, при этом положительное сальдо с США поднялось до рекорда.

Курс акций производителя полимерных материалов Covestro AG вырос на 1,6% на торгах во Франкфурте. Компания намерена инвестировать 1,5 млрд евро в строительство нового завода в США.

Бумаги International Consolidated Airlines Group SA, материнской компании British Airways, подорожали на 1,2% на торгах в Лондоне.

Цена акций управляющей компании Man Group поднялась на 5% на торгах в Лондоне. Крупнейший публичный хедж-фонд Великобритании объявил о росте активов под управлением до рекордного уровня.

Акции табачных компаний дешевеют после того, как регуляторы США в четверг объявили, что стремятся собрать доказательства в пользу необходимости снизить потребление никотина. Стоимость бумаг British American Tobacco упала на 1,6%, Imperial Brands - на 3,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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