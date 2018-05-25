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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 12:00 25.05.2018 - 12:00

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы большинства стран Западной Европы повышаются в пятницу вслед за ростом котировок туристических и развлекательных компаний.

Позитивное влияние на рынки оказывает также ослабление евро и фунта стерлингов.

Кроме того, заявления КНДР в ответ на отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном были более мягкими, чем ожидали многие эксперты, отмечает Dow Jones.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК увеличился на 0,53% - до 392,61 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к этому времени повысился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,6% и германский DAX - на 1,01%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,29% и итальянский FTSE MIB - 0,04%.

КНДР по-прежнему настроена провести переговоры с США в любое время, несмотря на отмену американским лидером Д.Трампом саммита, намеченного на 12 июня, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

"Мы выражаем готовность сесть лицом к лицу с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", - заявил замглавы министерства. Он отметил, что одностороннее решение США отменить предстоящие переговоры демонстрирует сохраняющуюся серьезную враждебность между двумя странами. По словам Ким Ке Гвана, это лишь подчеркивает необходимость проведения саммита между лидерами КНДР и США.

При этом командующий силами США на южнокорейской территории генерал Винсент Брукс заявил, что решение Д.Трампа ни в коем случае не означает, что такого саммита не будет вообще. "Я не переживаю по этому поводу, потому что возможность не потеряна. Она просто отложена на более поздний срок", - приводит агентство "Ренхап" слова американского генерала, выступавшего в пятницу в Сеуле.

Между тем, он признал, что весь мир надеялся, что саммит 12 июня состоится и будет успешным.

ВВП Великобритании в первом квартале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического управления (ONS). Это самый слабый подъем с конца 2012 года.

Результат совпал как с предварительно объявленными показателями, так и со средними ожиданиями аналитиков.

При этом британский ВВП в расчете на душу населения в январе-марте сократился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, отмечает The Guardian. По сравнению с первым кварталом 2017 года подъем показателя составил 0,6%, что является минимальным приростом с 2012 года.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый мюнхенским институтом экономических исследований IFO, в мае остался на уровне 102,2 пункта. При этом аналитики в среднем ожидали снижения до 102 пунктов.

Котировки акций GVC Holdings Plc с открытия рынка выросли на 2,3% благодаря хорошей отчетности букмекерской компании.

Бумаги туроператора TUI AG подорожали на 0,4%.

Рыночная стоимость Atos SE поднялась на 0,8% на новости о том, что французский провайдер компьютерных услуг выкупит собственные акции на сумму 2 млрд евро в период до ноября 2019 года.

Между тем цена бумаг британской почтовой службы Royal Mail Plc упала на 3,1% после того, как аналитики Berenberg ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "держать".

Служба финансово-экономической информации

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