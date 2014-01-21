Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 января 2014 г. 16:53 21.01.2014 - 16:53

Лондон. 21 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Фондовые индексы Европы растут во вторник после повышения прогноза роста мировой экономики в 2014 году, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% - до 336,23 пункта, что близко к максимальному значению индикатора с января 2008 года.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мирового ВВП в 2014 году до 3,7% с октябрьской оценки в 3,6%, оставив прежней оценку на 2015 год 3,9%, говорится в обновленном обзоре МВФ мировой экономики (World Economic Outlook Update, WEO).

Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, снизился в текущем месяце до 61,7 пункта с декабрьских 62 пунктов, которые были максимальными за историю расчета индикатора. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в январе подскочил с 32,4 до 41,2 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение первого индикатора в среднем до 64 пунктов, второго - до 35 пунктов.

"Сохранение доверия к акциям все еще кажется разумным решением, хотя если макроэкономические показатели увеличатся меньше, чем ожидается, такая позиция станет очень уязвимой", - отметил аналитик KBC Asset Management NV Дирк Тиль.

Котировки акций Unilever, одного из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, выросли на 2,5%. Выручка компании в четвертом квартале увеличилась на 4,1%, лучше ожиданий рынка.

Вслед за Unilever дорожают бумаги других компаний пищевого сектора. Акции Danone подорожали на 2,2%, Pernod Ricard - на 3,1%.

Рыночная стоимость французского автомобилестроительного концерна PSA Peugeot Citroen повысилась на 1,5% после обвала на 11% в понедельник. Компания рассматривает возможность доразмещения акций на 3 млрд евро.

Капитализация разработчика программного обеспечения для платежных систем Wirecard подскочила на 5,1%, до максимальных в истории компании 32,1 евро за акцию на сильной отчетности за прошлый квартал.

Цена бумаг французского производителя железнодорожных составов и силового оборудования Alstom SA рухнула на 14% из-за ухудшения прогноза рентабельности по операционной прибыли.

Котировки акций Henkel поднялись на 1,8% - до максимальных по крайней мере с августа 1992 года 85,15 евро. Химконцерн пообещал увеличить дивидендные выплаты до 35% чистой прибыли с текущего уровня в 25%.

Акции германского разработчика программного обеспечения SAP AG подешевели на 2,2%. SAP объявил во вторник, что скорректированная рентабельность по операционной прибыли в размере 35% выручки будет достигнута в 2017 году, а не в 2015 году, как предполагалось ранее. Аналитики и до выхода отчетности прогнозировали, что в 2015 году SAP не справится с поставленной целью и зафиксирует показатель лишь на уровне 34,1%.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 19:26 МСК 21 января поднялся на 3,91 пункта (0,12%), до 3157,08 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 2,75 пункта (0,04%) - до 6839,48 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 5,97 пункта (0,14%) и составил 4328,83 пункта.

Германский DAX вырос на 16,45 пункта (0,17%) - до 9732,35 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line