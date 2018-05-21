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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 11:41 21.05.2018 - 11:41

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы большинства стран Западной Европы повышаются в начале торгов в понедельник, исключением является итальянский рынок.

Позитивом для европейских рынков является ослабление опасений торговой войны между Китаем и США, что вместе с повышением доходности US Treasuries способствует росту курса доллара, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:14 МСК увеличился на 0,4% и составлял 396,23 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к этому времени повысился на 0,82%. Если позитивная динамика сохранится до конца дня, индекс обновит исторический максимум.

Французский CAC 40 с открытия рынка поднялся на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 0,2%.

Биржи Германии не работают в связи с праздничным днем.

В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник повысилась на 1 базисный пункт, до 3,06%. В ходе торгов на прошлой неделе она поднималась до 3,13% - максимума с июля 2011 года.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB к 12:15 МСК потерял 0,5%.

Стабильность зоны евро окажется под угрозой, если новое правительство Италии не станет соблюдать обязательства страны по предельным нормам государственного долга и бюджетного дефицита, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в воскресенье.

"Если новое правительство пойдет на риск не соблюдать свои обязательства по долгу, по бюджету, а также по оздоровлению банков, вся финансовая стабильность зоны евро будет под угрозой", - сказал он в передаче радиостанции Europe 1, комментируя намерения победивших на выборах в Италии и договорившихся сформировать коалиционное правительство партий "Пять звезд" и "Лига Севера" положить конец "диктату Брюсселя" и политике жесткой экономии.

По его мнению, обязательства, взятые Италией, продолжают действовать, какое бы правительство ни пришло к власти в стране. Эти обязательства, отметил он, выше внутрипартийных интересов.

Победившие на мартовских выборах популистские партии договорились о кандидатуре премьер-министра и, как ожидается, в понедельник представят его и состав нового правительства президенту страны Серджио Маттарелле. Имя будущего премьера не раскрывается до встречи лидеров партий "Лига" и "Пять звезд" с президентом.

Котировки акций International Consolidated Airlines Group SA в начале торгов выросли на 1%. Как пишет Expansion со ссылкой на источники, авиагруппа планирует сделать предложение о покупке Norwegian Air Shuttle ASA за 1,52 млрд евро, что представляет собой премию в 32% к цене на закрытие торгов в пятницу.

Рыночная стоимость Ryanair Holdings Plc поднялась на 2,3% после того, как крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер заявил об увеличении прибыли в 2018 финансовом году на 10% - до рекорда.

Бумаги AstraZeneca Plc подорожали на 2,1% на новости о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый препарат британской фармацевтической компании.

Цена акций EDF SA повысилась на 1,3%. По данным The Financial Times, французская энергокомпания ведет переговоры о продаже 49%-ной доли своего портфеля ветрогенераторов в Великобритании. По оценкам аналитиков, стоимость сделки может составить около 600 млн фунтов стерлингов.

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