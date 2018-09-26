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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 11:48 26.09.2018 - 11:48

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы слабо меняются в среду в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В число других важных событий дня входит представление проекта бюджета в Италии, отмечает Dow Jones.

Итальянский бюджет на 2019 год, который будет представлен в четверг, "остается ключевой точкой неопределенности" на фоне различных данных о предполагаемом дефиците, отмечают аналитики Societe Generale.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:18 МСК увеличился на 0,02% и составлял 383,99 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка практически не изменился, германский DAX снизился на 0,06%, итальянский FTSE MIB потерял 0,15%. Между тем французский CAC 40 поднялся на 0,24%, испанский IBEX 35 - на 0,04%.

Большинство аналитиков и участников рынка ожидают повышения базовой процентной ставки по федеральным кредитным средствам по итогам сентябрьской встречи руководства американского ЦБ на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых. Кроме того, предполагается, что будет дан сигнал о готовности ФРС продолжить повышение ставки и, возможно, сделать это уже в декабре.

От пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла инвесторы ждут сигналов о том, какой будет траектория движения ставки в 2019 году.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения на сентябрьском заседании оценивается рынком в 93,8%, свидетельствуют данные CME Group.

Индекс доверия французских потребителей к экономике страны в сентябре упал до минимальной отметки с апреля 2016 года - 94 пункта с пересмотренных 96 пунктов в последний месяц лета, свидетельствуют опубликованные в среду данные национального статистического управления Insee.

Аналитики в среднем прогнозировали, что в текущем месяце индекс составит 97 пунктов, сообщает Trading Economics.

Котировки акций Daimler AG снизились на 1,3% с открытия рынка на новости о том, что главный исполнительный директор германского автопроизводителя Дитер Цетше покинет этот пост в 2019 году. Его место займет швед Ола Келлениус, который в настоящее время является главой отдела исследований и разработок.

Кроме того, бумаги Deutsche Bank подешевели на 0,8%. Германское издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило о том, что аналитики банка моделировали возможность слияния с UBS и Commerzbank. По их данным, объединение со швейцарским UBS было бы более выгодным.

На французском рынке в число лидеров снижения входят бумаги Michelin (-1,6%) и Valeo (-3,1%), в то время как дорожают акции Pernod Ricard (+1,1%) и Airbus (+0,9%).

Капитализация нефтепроизводителей BP и Royal Dutch Shell с начала сессии уменьшилась соответственно на 0,3% и 0,2%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Billiton и Rio Tinto опустилась на 1,7% и 1,1% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

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