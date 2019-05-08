Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 12:05

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют умеренное снижение на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные из Германии и корпоративную отчетность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился к 12:40 мск на 0,22% - до 380,79 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,12%, германский DAX - менее чем на 0,1%. Испанский IBEX 35 потерял 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,6%.

Как стало известно в среду, объем промышленного производства в Германии в марте 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с февралем и сократился на 0,9% по сравнению с мартом 2018 года. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,5% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Участники рынка также ждут нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые стартуют в Вашингтоне в среду. Как стало известно, в переговорах все же примет участие заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Ранее некоторые СМИ писали, что глава китайской делегации может либо отменить свою поездку, либо сократить ее срок в связи с угрозами США повысить пошлины на импорт из Китая. В частности, накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что в пятницу будут повышены пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.

Акции Siemens AG дорожают на 3,6% на новости, что чистая прибыль крупнейшего в Европе промышленного конгломерата сократилась во втором квартале текущего финансового года, но превзошла ожидания аналитиков.

Котировки бумаг второго по величине банка в Германии Commerzbank AG опускаются на 0,4% из-за падения его прибыли более чем в два раза в январе-марте и снижения выручки.

Цена акций Munich Re, одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, снижается на 1,4% из-за слабой квартальной отчетности. Компания сократила чистую прибыль в первом квартале 2019 года на 23,5%, до 633 млн евро.

Капитализация Wirecard AG увеличивается на 3,1%. Германская финтех-компания увеличила выручку в минувшем квартале на 34,8%, до 566,7 млн евро, и повысила годовой прогноз EBITDA до 760-810 млн евро с 740-800 млн евро.

Акции голландского ритейлера Ahold Delhaize NV дешевеют на 1,2% после того, как компания подтвердила недавно пересмотренный в сторону понижения прогноз на текущий год, несмотря на увеличение квартальной прибыли.

Стоимость бумаг британской вещательной компании ITV Plc упала на 5,2% на сообщении о снижении доходов от рекламы в прошлом квартале на 7% из-за неопределенности, связанной с Brexit.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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