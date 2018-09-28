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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 12:20 28.09.2018 - 12:20

Лондон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы снижаются в пятницу вслед за падением рынка акций Италии.

Политические риски остаются одним из основных фактором, на который обращают внимание инвесторы, отмечают аналитики. Они выступали основным тормозом для европейских рынков этим летом, в результате чего Stoxx Europe 600 в третьем квартале вырос всего на 1,4% по сравнению с подъемом американского рынка на 7% и японского - на 8%, отмечает Dow Jones.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:53 МСК уменьшился на 0,31% и составлял 385,17 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка опустился на 0,2%, германский DAX - на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,39%, испанский IBEX 35 - на 1,09%. Падение итальянского FTSE MIB составляет почти 3%.

Правительство Италии представило проект бюджета на следующий год, в котором заложен дефицит в размере 2,4% ВВП. Это в три раза превышает ориентиры предыдущего правительства. В 2020-2021 году предполагается аналогичный размер отрицательного сальдо.

Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированное в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига".

Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Его он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.

Полный вариант проекта бюджета Италии будет обнародован в октябре и подвергнется тщательному изучению со стороны Европейской комиссии, которая может отклонить его. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за реакций ЕК и международных рейтинговых агентств на бюджетные показатели.

"Мы ожидаем, что Италия вступит в длительный период волатильности после своего решения резко пересмотреть целевые показатели дефицита бюджета на следующие три года, что вероятно приведет к усилению напряженности в отношениях с Еврокомиссией", - отмечает экономист Barclays Фабио Фойс.

Котировки акций итальянских банков стремительно снижаются в пятницу, в том числе Intesa Sanpaolo - на 6,3%, UniCredit - на 6,2%, Banco BPM - на 7,7%.

Цена бумаг easyJet опустилась на 0,6%, несмотря на позитивные прогнозы авиакомпании на текущий финансовый год.

Рыночная стоимость BASF упала на 2,7%. Германская химическая компания ухудшила прогноз и теперь ожидает "незначительного снижения" скорректированной EBITDA вместо с ранее ожидавшегося "незначительного повышения". Пересмотр обусловлен соглашением о слиянии нефтегазовых компаний Wintershall (принадлежит BASF) и DEA, которой владеет LetterOne (управляет активами владельцев "Альфа-групп" во главе с Михаилом Фридманом). Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2019 года.

Капитализация ThyssenKrupp уменьшилась на 1,2%. Накануне крупнейшая сталелитейная компания Германии объявила о намерении разделить свои операции на две части.

Служба финансово-экономической информации

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