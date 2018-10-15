Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 11:13 15.10.2018 - 11:13

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы продолжают оставаться в "красной зоне" после сильного падения по итогам прошлой недели на фоне сохраняющихся опасений относительно глобальной торговой напряженности и неопределенности вокруг Brexit, сообщает Dow Jones.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:44 мск уменьшился на 0,62% и составлял 356,73 пункта. Шестнадцать из девятнадцати отраслевых групп демонстрируют негативную динамику.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка опустился на 0,35%, германский DAX - на 0,45%, французский CAC 40 - на 0,59%, испанский IBEX 35 - на 0,31%, итальянский FTSE MIB - на 0,15%.

Торги на Франкфуртской фондовой бирже начались с задержкой из-за технических проблем. Это второй подобный сбой на Deutsche Boerse в текущем году.

Великобритании и Европейскому союзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit, при этом перспективы дальнейших переговоров сторон остаются неопределенными.

Делегациям в последние дни удалось достичь "реального прогресса в целом ряде ключевых сфер", однако ряд нерешенных вопросов, включая проблему ирландской границы, остаются, говорится в заявлении британского правительства. Стороны рассчитывали снять основные остающиеся разногласия до саммита ЕС, который начнется в среду, чтобы в ходе него финализировать сделку. До среды новых переговоров между сторонами пока не запланировано, пишет Financial Times.

При отсутствии договоренностей Брюссель может отказаться от проведения планировавшегося на ноябрь специального саммита по Brexit.

В число компаний, акции которых демонстрируют наибольшее снижение котировок в понедельник, входят медицинский холдинг ConvaTec (-26,3%), аэрокосмическая корпорация Airbus (-1,8%), Lloyds Banking Group (-1,2%).

Цена бумаг Greencore Group Plc упала на 8,6%. Ирландский поставщик полуфабрикатов договорился о продаже проблемного американского бизнеса за $1,1 млрд обратно бывшему его владельцу Hearthside Food Solutions через два года после приобретения.

Во Франции продолжают дешеветь акции производителей предметов класса "люкс", включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,5%, Kering - на 3%, Hermes International - на 1,8%.

В то же время курс ценных бумаг NEX Group Plc подскочил более чем на 5%. Крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group получил одобрение на сделку по покупке NEX за 3,9 млрд фунтов стерлингов со стороны антимонопольного подразделения министерства юстиции США и британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA). Стороны планируют закрыть сделку до конца 2018 года.

оь вч ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер