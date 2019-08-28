Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают сигналы грядущей рецессии в США и ждут новостей, касающихся американо-китайского торгового спора.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:38 МСК опустился на 0,35% и составил 372,32 пункта.

Германский индекс DAX потерял 0,51%, французский CAC 40 - 0,50%, испанский IBEX 35 - 0,18%, итальянский FTSE MIB - 0,22%.

В то же время британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,38% из-за ослабления фунта стерлингов на фоне сообщений СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил королеве Великобритании Елизавете II прошение о приостановке работы парламента. По данным британского телеканала Sky News, в соответствии с планами правительства работа парламента будет "заморожена" с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева.

Негативным фактором для мировых фондовых рынков стал тот факт, что накануне доходность 30-летних государственных облигаций США опускалась ниже доходности трехмесячных бумаг. Такая ситуация, именуемая инверсией кривой доходности, свидетельствует о растущих опасениях инвесторов по поводу скорого начала рецессии в стране.

Также участники рынка продолжают следить за развитием торгового конфликта США с Китаем. В частности, инвесторы по-прежнему озадачены словами президента США Дональда Трампа о том, что китайская сторона в телефонном разговоре попросила вернуться к переговорам. Заявление Трампа вызвало удивление со стороны представителей Китая.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC WRTV сообщил, что Трамп заинтересован в том, чтобы достичь соглашения с Китаем в ближайшее время, но конкретных сроков нет. "Президент Трамп сосредоточился на том, чтобы сделать это (заключить соглашение с Китаем - ИФ) как можно быстрее. Я думаю, что был достигнут реальный прогресс, но я не хочу устанавливать сроки", - сказал Помпео.

Эскалация торгового спора и ухудшение экономических перспектив оказали давление на рынки акций в августе, индекс Stoxx Europe 600 может продемонстрировать максимальное месячное падение с мая, пишет агентство Bloomberg. Почти все основные европейские индексы снизились с начала месяца, наибольшие потери среди отраслевых индексов понесли циклические акции, в том числе бумаги горнорудных компаний и автопроизводителей.

В лидерах падения в среду оказались акции технологического сектора, подешевевшие на фоне ухудшения прогноза американского производителя программного обеспечения Autodesk Inc. Цена бумаг германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя ПО для управления предприятиями, снизилась на 1,5%. Бумаги производителя полупроводников Infineon Technologies AG и германской финтех-компании Wirecard AG потеряли по 1,2%.

Капитализация британской нефтекомпании BP Plc выросла на 2,1%, оказав поддержку Stoxx Europe 600, после того как компания договорилась о продаже своего бизнеса на Аляске компании Hilcorp за $5,6 млрд. Как отмечается в пресс-релизе BP, в рамках сделки компания продаст все свои активы в американском штате. Сделка, завершение которой запланировано на 2020 год, является частью плана компании по продаже непрофильных активов на общую сумму $10 млрд в 2019 и 2020 годах.

Рыночная стоимость британской туристической компании Thomas Cook Group упала на 17,5%. Как стало известно в среду, кредиторы и держатели облигаций Thomas Cook поддержали план спасения компании, предложенный китайской Fosun Tourism Group и предусматривающий инвестиции в размере 950 млн фунтов стерлингов ($1,04 млрд). Fosun согласилась предоставить 450 млн фунтов в обмен на как минимум 75%-ную долю туроператора Thomas Cook и 25%-ную долю авиакомпании, входящей в группу. Кредиторы вложат аналогичную сумму и конвертируют принадлежащий им долг в оставшуюся долю акций, говорится в пресс-релизе Thomas Cook.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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