Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 11:15

Лондон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы в ходе торгов в среду снижаются, в том числе из-за падения котировок акций банков.

Исключением выступает французский рынок, который позитивно отреагировал на новость о том, что автопроизводители Fiat Chrysler Automobiles NV и Groupe PSA подтвердили переговоры о слиянии. Обе компании обнародовали практически идентичные короткие пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание "одной из крупнейших в мире групп в сфере мобильности". Акции PSA, выпускающей автомобили под марками Peugeot и Citroen, взлетели в цене на 5,7%, бумаги Fiat на торгах в Милане подскочили на 8,4%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:44 мск уменьшился на 0,18% и составлял 397,64 пункта.

Германский индекс DAX с открытия рынка опустился на 0,31%, британский FTSE 100 - на 0,21%, испанский IBEX 35 - на 1,12%, итальянский FTSE MIB - на 0,17%. В то же время французский CAC 40 повысился на 0,07%.

Экономика Франции в третьем квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,3%. Аналитики ожидали подъема на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,3% в годовом.

Между тем потребительские расходы во Франции в сентябре сократились на 0,4% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с февраля, сообщило также Insee. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменение показателя. Подъем расходов в годовом выражении составил 0,3%, хотя аналитики ожидали роста на 0,6%.

Количество безработных в Германии в октябре увеличилось на 6 тыс. - до 2,287 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству. При этом безработица осталась на уровне 5% (вблизи рекордно низкой отметки) по итогам шестого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа безработных всего на 2 тыс. и не предполагали изменения уровня безработицы.

Котировки акций Deutsche Bank AG падают на 6,5% в начале торгов в среду. Крупнейший коммерческий банк Германии, находящийся в процессе реорганизации бизнеса, зафиксировал чистый убыток в третьем квартале и сокращение выручки. Оба показателя оказались хуже средних прогнозов аналитиков.

Credit Suisse Group AG увеличил чистую прибыль в июле-сентябре более чем в два раза благодаря сильным показателям практически во всех подразделениях, при этом она превзошла ожидания. Тем не менее, бумаги швейцарского банка дешевеют на 2,4%.

Акции Banco Santander SA снижаются на 2,1%. Испанский банк в третьем квартале сократил чистую прибыль на 75% из-за расходов в размере 1,49 млрд евро, связанных с работой в Великобритании.

Капитализация De La Rue рухнула более чем на 21%. Британский производитель банкнот и бланков паспортов предупредил, что операционная прибыль по итогам текущего фингода, который завершится в марте 2020 года, будет существенно ниже ожиданий экспертов.

Цена бумаг Airbus SE колеблется на уровне закрытия предыдущих торгов. Европейский авиастроительный концерн отчитался о лучшей, чем ожидалось, прибыли в минувшем квартале, однако ухудшил годовой прогноз поставок.

В то же время рыночная стоимость Volkswagen AG повышается на 0,5%. Крупнейший по объему продаж автоконцерн мира в июле-сентябре увеличил чистую прибыль и выручку, но снизил прогноз поставок на год в целом.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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