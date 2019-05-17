Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 19:27

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы снизились в пятницу на фоне неопределенности вокруг Brexit, а также сигналов о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx 600 к закрытию рынка опустился на 0,4%, до 381,51 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,2%, германский DAX - на 0,6%. Испанский IBEX 35 опустился на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%.

Рынки почти не успели отреагировать на обнародованную незадолго до их закрытия информацию о том, что президент США Дональд Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии.

Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру организовать переговоры с ЕС и Японией для того, чтобы "устранить угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Европейского союза, Японии и любых других стран", сообщил Белый дом.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в ответ на это заявила, что Евросоюз готов обсуждать со Штатами "ограниченное торговое соглашение".

"Мы приняли к сведению, что США отложили на 180 дней принятие решения относительно пошлин на автомобили. Однако мы полностью отвергаем точку зрения о том, что наши автомобили несут в себе угрозу национальной безопасности", - написала Мальмстрем в своем микроблоге в Twitter.

ЕС готов обсуждать ограниченное торговое соглашение с США, включающее автомобильный рынок, однако не сделку, противоречащую положениям ВТО, отметила она.

Акции автопроизводителей завершили торги снижением: цена бумаг BMW упала на 5,4%, Volkswagen - на 1%, Daimler - также на 1%, Renault - на 0,6%.

Продажи автомобилей в 27 странах ЕС (без учета Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария в апреле 2019 года снизились в апреле на 0,5% в годовом выражении, до 1,34 млн машин. Падение продаж зафиксировано восьмой месяц подряд. С начала года продажи снизились на 2,5%, до 5,49 млн машин.

Давление на европейские рынки также оказала сохраняющаяся неопределенность вокруг Brexit. По данным СМИ, переговоры Лейбористской и Консервативной партий Великобритании, длившиеся шесть недель, завершились безрезультатно, сторонам так и не удалось найти компромиссное решение относительно Brexit.

Власти Великобритании объявили, что четвертое голосование по соглашению с Брюсселем относительно условий Brexit в Палате общин состоится в первую неделю июня. При этом ряд членов британского парламента раскритиковали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за решение его провести.

Акции британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc подорожали на 5,3% на данных о росте выручки компании в первом полугодии 2019 финансового года (октябрь-март) благодаря росту числа перевезенных пассажиров.

Стоимость бумаг Metro Bank взлетела на 26%. Банк сообщил о привлечении нового капитала в размере 375 млн фунтов стерлингов.

Цена акций сервиса Just Eat упала на 8% на новостях о том, что Amazon вложил средства в британский сервис доставки еды Deliveroo, став его крупнейшим инвестором.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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