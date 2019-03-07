Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 18:21

Лондон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы завершили снижением торги в четверг, инвесторы отреагировали на итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,43% и составил 373,88 пункта.

Германский индикатор DAX опустился на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,39%, британский FTSE 100 - на 0,53%, итальянский FTSE MIB - на 0,74%.

Как сообщалось, в четверг ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, оставив базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%.

Вместе с тем Центробанк объявил о новой серии целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков. Кроме того, теперь ожидается, что процентные ставки останутся на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года", тогда как ранее предполагалось, что ставки не будут повышаться до осени.

Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на 2019 год до 1,1% против предполагавшихся в декабре 1,7%, прогноз на 2020 год снижен с 1,7% до 1,6%. Также прогноз роста потребительских цен по итогам этого года был ухудшен до 1,2% с ранее предполагавшихся 1,6%, на следующий год - с 1,7% до 1,5%.

Также в четверг из окончательных данных Статистического управления Европейского союза стало известно, что экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2018 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,1% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что рост составит 0,2% и 1,2% соответственно.

Котировки акций британского страховщика Aviva снизились на 3,3%, несмотря на сообщение о повышении скорректированной операционной прибыли в 2018 году на 2% - до 3,12 млрд фунтов стерлингов ($4,1 млрд).

Бумаги крупнейших мировых производителей металлов подешевели после закрытия реестров акционеров перед выплатой дивидендов: Rio Tinto - на 0,3%, BHP - на 3%. Также снизилась стоимость Anglo American и Glencore - на 0,3% и 2,1% соответственно.

Цена акций Merck KGaA увеличилась на 0,2%. Германская химическая компания прогнозирует по итогам текущего года рост прибыли до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) впервые с 2016 года. В прошлом году показатель составил 3,8 млрд евро и оказался несколько хуже среднего прогноза аналитиков.

Капитализация Deutsche Post увеличилась на 1%. Прибыль германской почтово-логистической компании снизилась в четвертом квартале на 3% - до 813 млн евро, в то время как выручка повысилась на 5% и достигла 16,93 млрд евро. При этом Deutsche Post заявила о том, что ожидает сильного подъема прибыли в 2019 году.

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG отчитался о росте чистой прибыли в 2018 году на 2,2% и задал более высокие целевые показатели на текущий год. Глава компании Марк Лангер ожидает усиления роста прибыли благодаря продажам в собственных магазинах.

Однако прибыль в прошлом году была ниже ожиданий рынка, в результате чего акции Hugo Boss подешевели на 6,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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