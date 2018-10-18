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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 19:28 18.10.2018 - 19:28

Лондон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы, демонстрировавшие положительную динамику в начале торгов в четверг, завершили день "в минусе" вслед за снижением американского рынка акций.

Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность, связанная с условиями выхода Великобритании из состава Европейского союза, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,51% и составил 361,67 пункта. Двенадцать из девятнадцати отраслевых групп снизились по итогам торгов.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,139, французский CAC 40 - на 0,55%, германский DAX - на 1,07%. Итальянский FTSE MIB потерял за день 1,89%, испанский IBEX 35 - 1,2%.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает опасным для обеих сторон выход Великобритании из ЕС без соглашения, и поддержал идею британского премьер-министра Терезы Мэй о продлении переходного периода после Brexit.

"Продление переходного периода, которое, возможно, произойдет, это неплохая идея. Это не лучшая наша идея. Но я думаю, что это дает нам некоторое пространство для подготовки будущих отношений", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Т.Мэй выразила уверенность в том, что Лондону и Брюсселю в конце концов удастся заключить хорошее для обеих сторон соглашение об условиях Brexit.

"Впереди у нас еще много тяжелой работы, будет много трудных моментов, поскольку мы вступаем в финальную стадию переговоров. Однако я убеждена, что мы сможем обеспечить хорошее соглашение, которое будет выгодно как Великобритании, так и ЕС", - заявила она.

Объем розничных продаж в Великобритании в сентябре сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статуправление страны в четверг. Это максимальные темпы падения с марта, при этом эксперты ожидали менее значительного снижения - на 0,4%.

Котировки акций Nestle SA снизились на 0,9%, несмотря на хорошие финансовые результаты. Один из мировых лидеров в сфере производства продуктов питания в июле-сентябре увеличил органическую выручку на 2,9% за счет повышения объема продаж на 2,3% и цен на 0,3%.

Цена бумаг SAP SE упала на 6,1%. Крупнейший мировой разработчик программного обеспечения для управления предприятиями зафиксировал снижение чистой прибыли в третьем квартале вместо ожидавшегося аналитиками роста.

В число лидеров снижения котировок вошли также акции HeidelbergCement (-9,3%) и Banco de Sabadell (-6,7%).

В то же время бумаги французской компании Pernod Ricard SA подорожали на 0,7%. Второй по величине производитель алкогольной продукции в мире зафиксировал органический рост выручки в первом квартале 2018-2019 финансового года на 10,4% при среднем прогнозе экспертов в 7,1%. Также компания подтвердила прогноз роста прибыли от продолжающихся операций в текущем фингоду на 5-7%.

Капитализация Novartis повысилась на 1,9%. Швейцарская фармацевтическая компания объявила о приобретении американского производителя противораковых препаратов Endocyte Inc. за $2,1 млрд, а также сообщила о росте выручки в третьем квартале.

Бумаги Carrefour подскочили на 9,3%. Выручка французской сети супермаркетов в минувшем квартале превзошла средние ожидания рынка.

Рыночная стоимость Ericsson AB поднялась на 6,2%, поскольку квартальная прибыль шведского производителя сетевого оборудования существенно превзошла прогнозы экспертов благодаря спросу на оборудование для сетей 5G и снижению расходов.

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