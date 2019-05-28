Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 18:56

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник на фоне падения акций итальянских банков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,2% и составил 375,9 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,1%, германский DAX - 0,4%, французский CAC 40 - 0,4%, испанский IBEX 35 - 0,3%, а итальянский FTSE MIB - 0,5%.

Акции итальянских банков подешевели во вторник. Инвесторы обеспокоены победой партии евроскептиков на выборах в Европарламент в Италии. Кроме того, Еврокомиссия объявила о том, что может оштрафовать Италию за нарушения бюджетного регулирования.

Рекомендации, которые регулятор планирует представить в рамках регулярного мониторинга бюджетов стран ЕС 5 июня, станут лишь первым шагом в длительном и сложном процессе. По правилам ЕС, дефицит бюджета государств не должен превышать 3% ВВП, размер госдолга - 60% ВВП. Странам, у которых долговая нагрузка превышает этот уровень, предписывается сокращать ее определенными темпами. В Италии размер госдолга равняется 132% ВВП, что более чем вдвое выше лимита, и Еврокомиссия считает, что темпы сокращения долговой нагрузки недостаточны.

Министрам финансов государств ЕС предстоит утвердить рекомендацию о запуске так называемой процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure, EDP), предусматривающей штраф в размере до 0,2% ВВП за превышение установленных лимитов. В случае Италии штраф может составить около 3,5 млрд евро.

Бумаги крупнейшего банка Италии UniCredit подешевели на 1,6%, Unione di Banche Italiane SpA - на 0,3%, FinecoBank SpA - на 2%, Intesa Sanpaolo - на 1,1%.

Поддержку европейскому рынку во вторник оказали позитивные статданные.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в мае 2019 года увеличился до 105,1 пункта с пересмотренных 103,9 пункта в апреле, показали данные Европейской комиссии. Рост индикатора был отмечен впервые почти за год - с июня 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индекса в мае на ранее объявленном апрельском уровне - 104 пункта.

Индекс потребительского доверия во Франции, по данным национального статистического управления Insee, в мае вырос до 99 пунктов по сравнению с предыдущей оценкой в 96 пунктов. Экономисты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 97 пунктов.

Опережающий индикатор доверия населения в Германии, который рассчитывает исследовательская компания GfK, в июне опустился до 10,1 пункта против пересмотренного майского показателя в 10,2 пункта. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты ожидали, что показатель сохранится на первоначальном уровне мая в 10,4 пункта.

Акции Rio Tinto PLC на торгах в Лондоне подорожали на 2,9% благодаря решению аналитиков Goldman Sachs повысить рейтинг бумаг компании с "нейтрального" до "покупать". Бумаги других компаний горнорудного сектора также прибавили в цене. Котировки Antofagasta повысились на 1,7%, BHP - на 1,9%, Anglo American - на 0,4%.

Акции NMC Health PLC подскочили на 7,5% на фоне улучшения прогноза прибыли компании на 2019 год. Цена бумаг AstraZeneca PLC снизилась на 2,5%.

Котировки акций производителя часов Swatch опустились на 0,4% на данных Федерации швейцарской часовой промышленности, согласно которым экспорт часов из Швейцарии в апреле снизился впервые за 4 месяца вслед за сокращением спроса на модели нижнего ценового сегмента.

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