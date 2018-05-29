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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 18:39 29.05.2018 - 18:39

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Новый виток политического кризиса в Италии, которой, по всей видимости, не удастся обойтись без повторных выборов в парламент, вызвал распродажу на европейских рынках акций во вторник.

Кроме того, инвесторов тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 за день потерял 1,37%, опустившись до 384,47 пункта, и ликвидировал подъем с начала 2018 года.

Британский индикатор FTSE 100 по итогам торгов уменьшился на 1,26%, что стало максимальным падением с середины марта. Французский CAC 40 снизился на 1,29% и германский DAX - на 1,53%.

Лидерами падения в Европе стали итальянский индекс FTSE MIB (-2,65%) и испанский IBEX 35 (-2,49%).

Доходность двухлетних итальянских бондов подскочила почти на 148 базисных пункта и достигла максимума с сентября 2013 года. Трейдеры и аналитики опасаются, что победа популистов на очередных выборах в Италии может привести к выходу страны из еврозоны.

"Стабильный рост доходности облигаций в Европе может стать причиной того, что Европейский центральный банк оставит ставки низкими в регионе на более долгий срок, что может привести к серьезному снижению курса евро", - сообщается в отчете FxPro, который цитирует MarketWatch.

"Рынки перешли в режим "продавай и задавай вопросы потом", поэтому сейчас дело не в каких-то отдельных новостях, а в опасении развития событий по наихудшему сценарию", - считает глава департамента глобальной стратегии Toronto-Dominion Bank в Лондоне Ричард Келли. По его мнению, выборы в Италии пройдут не раньше сентября или октября, "а это длительный период вакуума без какого-либо решения".

Доверие потребителей к экономике Италии в мае ухудшилось до минимума с августа, тогда как показатель доверия бизнеса почти не изменился.

При этом доверие потребителей к экономике Франции в мае было слабее ожиданий - 100 пунктов, как и в апреле, тогда как рынок рассчитывал на повышение индекса до 101 пункта.

В среду в Париже пройдет неофициальная встреча Всемирной торговой организации на уровне министров. В рамках мероприятия член Еврокомиссии Сесилия Мальмстрем, как ожидается, проведет переговоры с министром торговли США Уилбуром Россом. Центральной темой будет вопрос об американских пошлинах на импорт стали и алюминия и исключении из них для стран ЕС.

Цена бумаг итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo во вторник рухнула соответственно на 5,6% и 4,1%, испанских BBVA и Banco Santander - на 6,9% и 5,4% соответственно, португальского Banco Comercial Portugues - на 8,1%.

При этом распродажа захлестнула банковский сектор и в более стабильных странах: Deutsche Bank за день потерял 4,9% капитализации, Royal Bank of Scotland - 3,4% и Societe Generale - 2,9%.

В технологическом секторе акции германской SAP подешевели на 0,9%, финской Nokia - на 1,3%, Infineon Technologies - на 2,2%.

Котировки акций ритейлера электроники Dixons Carphone рухнули почти на 21%. Британская компания предупредила о снижении годовой прибыли до примерно 300 млн фунтов стерлингов ($400 млн), тогда как аналитики в среднем прогнозировали 371 млн фунтов.

Между тем в число немногочисленных компаний, продемонстрировавших рост котировок во вторник, вошел производитель меди Fresnillo (+3,1%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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