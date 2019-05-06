Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 18:57

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы завершили резким снижением сессию в понедельник из-за роста неопределенности относительно дальнейшего прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,88% - до 386,95 пункта.

Французский CAC 40 упал на 1,2%, германский DAX - на 1%, испанский IBEX 35 потерял 0,8%, итальянский FTSE MIB - 1,6%.

Британский рынок в понедельник был закрыт на первый майский банковский выходной.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. "Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент.

"Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!", - написал Д.Трамп.

Заявления Д.Трампа застали Пекин врасплох, пишет The Wall Street Journal. Источники газеты сообщили, что Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду.

В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что делегация КНР, принимающая участие в торговых переговорах с США, готовится к визиту в Вашингтон для дальнейших переговоров.

"Все это не слишком хорошие новости для китайских компаний, которым и без того приходится справляться с высоким уровнем задолженности, ослаблением экономического подъема в стране, а также ухудшением деловой среды в остальных регионах мира", - говорит главный экономист по emerging markets в гонконгском подразделении Natixis Тринь Нгуен.

Акции промышленных компаний, в том числе автопроизводителей, стали лидерами падения в понедельник.

Стоимость бумаг Peugeot снизилась на 2,1%, Volkswagen - на 2,2%, BMW - на 2,9%, Daimler - на 2,3%, производителей автокомпонентов Faurecia - на 5%, Continental - на 1,8%.

Цена акций сталелитейной компании ArcelorMittal на торгах в Амстердаме рухнула на 2,4%, химкомпании BASF - на 5,6%.

Котировки бумаг Telecom Italia снизились на 1,4% на слухах, что финансовый директор компании Пьерджорджио Пелузо планирует уйти в отставку.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что экономика еврозоны стабилизировалась в апреле. Окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в апреле составило 51,5 пункта по сравнению с мартовскими 51,6 пункта, оказавшись лучше предварительного уровня (51,3 пункта).

Тем временем, розничные продажи в еврозоне в марте 2019 года не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении рост составил 1,9%.

Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,1% и повышения второго на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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