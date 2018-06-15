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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 18:38 15.06.2018 - 18:38

Лондон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Западной Европы резко снизились на торгах в пятницу из-за обострения напряженности между США и Китаем в сфере внешней торговли.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 1%, до 389,13 пункта. Тем не менее, с начала недели индикатор повысился на 1%.

Британский FTSE 100 упал на 1,7%, французский CAC 40 - на 0,48%, германский DAX - на 0,74%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 1,07% и 1,32%.

В пятницу Управление торгового представителя США объявило о введении дополнительных пошлин в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. Власти США обосновали такую меру кражей интеллектуальной собственности и кибератаками.

Пекин пообещал немедленно ответить на введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами. По мнению представителей министерства торговли КНР, действия США ударят по обеим странам и сведут на нет предыдущие достижения в торговых вопросах.

Также в СМИ появились сообщения о том, что США практически подготовили список товаров китайского экспорта общей стоимостью около $100 млрд, которые войдут во вторую волну повышения пошлин.

Между тем статданные, обнародованные в пятницу, указали на усиление инфляции в еврозоне.

Потребительские цены в регионе в мае 2018 года выросли на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Темпы роста существенно усилились по сравнению с прошлым месяцем, когда они составляли 1,2%, и достигли максимума с апреля 2017 года.

Майское значение индикатора совпало с предварительными данными и прогнозами аналитиков.

Котировки акций банков опустились на фоне продолжающегося снижения доходностей гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries накануне уменьшилась до 2,925% годовых с 2,948%, аналогичных немецких бумаг - до 0,403% с 0,430%.

Стоимость бумаг BNP Paribas упала на 1,3%, Societe Generale - на 1,45%, Deutsche Bank - на 2,3%, Commerzbank - на 4,6%.

Цены акций автопроизводителей снизились после публикации данных о продажах автомобилей в Европе за май. Бумаги Renault подешевели на 1,1%, Daimler - на 1,4%, Volkswagen - на 1,5%.

Подразделение Volkswagen, занимающееся выпуском грузовиков и автобусов, объявило о назначении главным финансовым директором Кристиана Шульца, отвечавшего ранее за корпоративное развитие, стратегию и M&A.

Акции Tesco Plc на торгах в пятницу подорожали на 2%. Крупнейший продуктовый ритейлер Великобритании увеличил сопоставимые продажи в первом финквартале на 1,3%, причем рост показателя был отмечен по итогам десятого квартала подряд. Сопоставимые продажи Tesco на британском рынке в минувшем квартале повысились на 2,1%.

Стоимость бумаг Rolls-Royce Holdings Plc взлетела на 7,6%. Британская промышленная группа сообщила в пятницу, что объявленное ранее сокращение 4,6 тыс. рабочих мест позволит ей превзойти целевой показатель свободного денежного потока в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) к 2020 году.

Rolls-Royce ожидает, что свободный денежный поток в среднесрочной перспективе будет превышать 1 фунт на акцию по сравнению с 15 пенсами на акцию в 2017 году.

Цена акций шведского ритейлера Hennes & Mauritz упала на 4,3%. Продажи компании в национальных валютах с учетом налога на добавленную стоимость во втором финквартале не изменились, сообщила компания. Выручка без учета налога увеличилась на 1,2% - до 51,9 млрд шведских крон ($5,9 млрд), не оправдав ожиданий рынка.

Стоимость бумаг нидерландской почтовой службы PostNL выросла на 6,9% на информации издания Telegraaf о том, что правительство Нидерландов может "очень скоро" принять решение о сокращении роли государства на рынке почтовых услуг страны.

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